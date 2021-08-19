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Главная Новости Общество Криминал В Кировоградской области пропавшую 16-летнюю девушку обнаружили мёртвой
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В Кировоградской области пропавшую 16-летнюю девушку обнаружили мёртвой

Девушка пропала в ночь на 15 августа

19 августа 2021, 17:11
Автор:

Денис Подставной

Под Кропивницким 16-летняя девушка была обнаружена мёртвой. Об этом сообщает издание РБК-Укриана. 

В Кировоградской области пропавшую 16-летнюю девушку обнаружили мёртвой

Дом, где проживала Виктория Макаренко. Фото: suspilne.media.

Как стало известно, в ночь на 15 августа в селе Кетрисановка, что в Кропивницком районе, пропала 16-летняя девушка по имени Виктория Макаренко. 

Отец пострадавшей рассказал, что в ту ночь она ночевала в одной комнате со сводной сестрой. Девочка проснулась посреди ночи и обнаружила, что Виктории нет рядом. 

Вчера, 18 августа, тело подростка было обнаружено в заброшенном колодце. Правоохранители рассказали, что на теле погибшей были обнаружены следы насильственной смерти. 

Точную причину смерти девушки установят после проведения судмедэкспертизы. 

В Кировоградской области пропавшую 16-летнюю девушку обнаружили мёртвой - фото 2

Виктория Макаренко. Фото: ГУНП

Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что в России пропавшего ребёнка нашли расчленённым в мешке. Девочка пропала 30 июня. Сообщается, что семья и погибшей была проблемная, мать была лишена родительских прав, а отец только недавно вышел из мест лишения свободы. Воспитанием школьницы занималась бабушка, которая имела проблемы со спиртным. Следователи предположили, что Настя могла стать жертвой кого-то из соседей. Подробно об этом читайте в нашем материале. 

Также портал "Комментарии" информировал о том, что в Тернопольской области обнаружили останки, которые вероятно принадлежат парню, что пропал без вести 17 лет назад. По предварительным данным, умерший со своими приятелями воровал металл из трансформатора. В какой-то момент парня ударило током и он скончался. Друзья погибшего испугались и спрятали его тело на свалке, а вещи сожгли. Подробно об этом читайте в нашей статье. 



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Источник: https://www.rbc.ua/rus/styler/kropivnitskim-propavshuyu-16-letnyuyu-devushku-1629362671.html
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