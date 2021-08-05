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Главная Новости Общество происшествия В Тернопольской области нашли останки парня, который пропал 17 лет назад (ВИДЕО)
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В Тернопольской области нашли останки парня, который пропал 17 лет назад (ВИДЕО)

Вероятно, останки принадлежат местному жителю, который пропал без вести 17 лет назад

сегодня, 16:09
Автор:

Денис Подставной

В Тернопольской области нашли останки парня, который пропал 17 лет назад (ВИДЕО)

В Тернопольской области нашли останки подростка. Фото: скриншот из видео

В Тернопольской области обнаружили останки 16-летнего парня. Об этом сообщает издание ТСН.

Останки подростка обнаружили на свалке в селе Гнилички. Вероятно, они принадлежат местному жителю, который пропал без вести 17 лет назад. 

По предварительным данным, парень в день своей смерти вместе со своими знакомыми занимался воровством металла из трансформатора. Его смерть наступила в результате сильного удара током. Об этом сотрудниками правоохранительных органов несколько дней назад рассказал один из участников тех событий. Этот человек захотел признаться, где он спрятал труп своего друга. 

Андрей Савчук на своей странице в Facebook опубликовал видео с места происшествия и сообщил, что один из участников тех событий признался, что после того, как юношу убило током, его друзья испугались и решили закопать труп в мусоре, а его вещи сожгли. 

Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что под Одессой обнаружили тело бизнесмена, который пропал накануне. Труп был обнаружен в реке. Медицинские работники рассказали, что на теле умершего были обнаружены следы насильственной смерти. У погибшего обнаружили переломы костей черепа и рваные раны лица. Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело по статье "Умышленное убийство". Подробнее об этом читайте в нашем материале. 

Также портал "Комментарии" информировал о том, что в полиции рассказали, кто убил шестилетнюю девочку под Харьковом. Для  того, чтобы  установить все обстоятельства трагедии, правоохранители пригласили мать подозреваемого в преступлении. Подробнее об этом читайте в нашей статье. 




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