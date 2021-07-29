logo
Русский Українська

BTC/USD

40058.15

ETH/USD

2301.29

LTC/USD

139.90

USD/UAH

27.05

EUR/UAH

32.10

RUB/UAH

0.38

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
MINI Украина АВТ Бавария Украина польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак
Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
bezknopok

Без кнопок
ministr

Министр, кофе, круассан
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Общество происшествия В полиции рассказали, кто убил шестилетнюю девочку под Харьковом
commentss НОВОСТИ Все новости

В полиции рассказали, кто убил шестилетнюю девочку под Харьковом

Тело девочки с признаками насильственной смерти обнаружили в 23:50 в заброшенном доме Старого Салтова

сегодня, 10:12
Автор:

Елизавета Черных

Вчера ночью в поселке Старый Салтов Харьковской области нашли бездыханное тело Мирославы Третяк, которая ушла на прогулку и не возвратилась. Ребенку было 6 лет. Сегодня утром в полиции рассказали о задержании убийцы, пишет УНИАН. 

В полиции рассказали, кто убил шестилетнюю девочку под Харьковом

Мирослава Третяк - фото из открытых источников

По данным правоохранителей, им оказался 13-летний житель поселка, который проживал по соседству. Тело девочки с признаками насильственной смерти обнаружили в 23:50 в заброшенном доме Старого Салтова. Чтобы установить все обстоятельства трагедии, полиция пригласила мать предполагаемого преступника. 

Напомним, что в среду, 28 июля, шестилетняя девочка вышла погулять и не вернулась домой. Она была одета в желтые шорты и серую футболку. Кроме полиции, к поискам был задействован поисковой отряд "Милена", который сообщал, что ребенок исчез на улице Некрасова в поселке Старый Салтов около 18:00. 

Некоторые региональные Telegram-каналы сообщали, что ребенок был изнасилован. В частности, "Труха" сообщает, что в преступлении подозревают 13-летнего юношу, который находился с девочкой. "Харьков 1654" также сообщает о изнасиловании Мирославы Третяк.  

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что на окраине села Беленченковка обнаружили бездыханное тело молодой девушки с явными признаками насильственной смерти. Очевидцы заявили об этом правоохранителям. Полиция установила круг подозреваемых, где оказался бывший муж убитой, 27-летний местный житель. Его объявили в розыск. В ходе следствия полицейские получили доказательства того, что к преступлению причастен именно этот человек. 



Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.unian.net/incidents/shestiletnyuyu-devochku-pod-harkovom-ubil-podrostok-policiya-raskryla-detali-novosti-harkova-11496856.html
Теги:
comments

Обусуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ