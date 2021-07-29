В полиции рассказали, кто убил шестилетнюю девочку под Харьковом

Вчера ночью в поселке Старый Салтов Харьковской области нашли бездыханное тело Мирославы Третяк, которая ушла на прогулку и не возвратилась. Ребенку было 6 лет. Сегодня утром в полиции рассказали о задержании убийцы, пишет УНИАН.

Мирослава Третяк - фото из открытых источников

По данным правоохранителей, им оказался 13-летний житель поселка, который проживал по соседству. Тело девочки с признаками насильственной смерти обнаружили в 23:50 в заброшенном доме Старого Салтова. Чтобы установить все обстоятельства трагедии, полиция пригласила мать предполагаемого преступника.

Напомним, что в среду, 28 июля, шестилетняя девочка вышла погулять и не вернулась домой. Она была одета в желтые шорты и серую футболку. Кроме полиции, к поискам был задействован поисковой отряд "Милена", который сообщал, что ребенок исчез на улице Некрасова в поселке Старый Салтов около 18:00.

Некоторые региональные Telegram-каналы сообщали, что ребенок был изнасилован. В частности, "Труха" сообщает, что в преступлении подозревают 13-летнего юношу, который находился с девочкой. "Харьков 1654" также сообщает о изнасиловании Мирославы Третяк.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что на окраине села Беленченковка обнаружили бездыханное тело молодой девушки с явными признаками насильственной смерти. Очевидцы заявили об этом правоохранителям. Полиция установила круг подозреваемых, где оказался бывший муж убитой, 27-летний местный житель. Его объявили в розыск. В ходе следствия полицейские получили доказательства того, что к преступлению причастен именно этот человек.





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