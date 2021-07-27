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Главная Новости Общество Криминал В Полтавской области мужчина изнасиловал и убил бывшую жену: подробности
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В Полтавской области мужчина изнасиловал и убил бывшую жену: подробности

Тело 24-летней девушки убийца выбросил в саду

сегодня, 22:30
Автор:

Денис Подставной

На окраине села Беленченковка был обнаружен труп молодой девушки с явными признаками насильственной смерти. Очевидцы заявили об этом в полицию.

В Полтавской области мужчина изнасиловал и убил бывшую жену: подробности

Убийство жены в Полтавской области. Фото из открытых источников

Правоохранители установили круг подозреваемых, где оказался бывший муж убитой, 27-летний местный житель. Его объявили в розыск. В ходе следствия полицейские получили доказательства того, что к преступлению причастен именно этот человек. 

Вскоре стражам порядка удалось установить его местонахождение. Как оказалось, он прятался на территории заброшенного здания. На данный момент задержанному готовится сообщение о подозрение в жестоком убийстве и изнасиловании.

Было установлено, что в день трагедии между бывшими супругами произошла ссора, в ходе которой мужчина изнасиловал, а затем задушил и выбросил труп своей возлюбленной.

Знакомые рассказали, что конфликты между убитой и подозреваемым происходили довольно часто. Девушка неоднократно обращалась в полицию и писала на него заявление. Также известно, что подозреваемый угрожал ей и уверял, что она будет только с ним и больше ни с кем другим. К слову, у девушки осталось двое детей. Один из них болен раком.

Напомним, ранее издание "Комментерии" сообщали о том, что на многолюдном пляже в Великобритании неизвестный изнасиловал девушку-подростка. Сообщается, что это произошло посреди дня, когда на пляже находились тысячи человек. Злоумышленник затащил свою жертву в глубокую воду и надругался. Полицейские разыскивают преступника. Подробнее об этом читайте в нашей статье. 

Также портал "Комментарии" уже информировал о том, что в лесопосадке под Запорожьем был найден изувеченный труп профессора Запорожского национального университета. Примечательно, что на теле было только лишь нижнее белье. В полиции рассказали подробности происшествия и о том, что происходило за несколько часов до исчезновения профессора. Подробнее об этом читайте в материале на нашем сайте.


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Источник: https://novyny.live/crime/iznasiloval-i-ubil-zhenu-podrobnosti-krovavoi-tragedii-v-iablonevom-sadu-pod-gadiachem-na-poltavshchine-6969.html
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