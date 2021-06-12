logo
Русский Українська

BTC/USD

35888.03

ETH/USD

2431.06

LTC/USD

161.76

USD/UAH

27.15

EUR/UAH

33.05

RUB/UAH

0.38

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
MINI Украина АВТ Бавария Украина польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак
Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
bezknopok

Без кнопок
ministr

Министр, кофе, круассан
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Общество происшествия Убийство профессора ЗНУ в Запорожье: новые детали
commentss НОВОСТИ Все новости

Убийство профессора ЗНУ в Запорожье: новые детали

Руководитель Запорожской областной прокуратуры Виктор Приходько на брифинге рассказал, кого подозревают в убийстве профессора ЗНУ

сегодня, 09:50
Автор:

Мокрик Анастасия

Правоохранители нашли подозреваемых в деле об убийстве профессора Запорожского национального университета по имени Луай Файсал Муц. Организатором убийства мог стать выходец из Туниса,  остальные же участники преступления — украинцы. Среди них также есть и полицейский. 

Убийство профессора ЗНУ в Запорожье: новые детали

Подробности убийства профессора ЗНУ - фото: из открытых источников

Профессор бесследно пропал в ноябре 2020 года. В день своего исчезновения Муц получил довольно странный звонок от сотрудников полиции, которые предложили ему поучаствовать в следственных действия в качестве переводчика с арабского на украинский язык. Определенные вопросы вызвало предложение стражей порядка заплатить ему за услуги, хотя он такую помощь оказывал абсолютно безвозмездно. Всё же в итоге профессор ответил согласием. Закончив работу, он сел в свою машину марки Toyota Camry и уехал из университета. После этого живым его никто не видел.

В марте 2021 года под Запорожьем было обнаружено тело пропавшего профессора. Труп был закопан в лесопосадке. Примечательно, что убитый был только лишь в нижнем белье. На его теле были видны следы насильственной смерти и различного рода травмы. 

После обнаружения тела в полиции рассматривали большое количество версий случившегося. Были предположения, что убийство произошло в ходе ссоры или нападения хулиганов. А изначально не исключалось, что профессор пропал по собственному желанию. Однако после обнаружения тела стало понятно, что присутствует насильственный характер.

Убийство профессора ЗНУ в Запорожье: новые детали - фото 2

В ходе следствия было установленно, что мужчину похитили, а затем пытали, требуя от него деньги в размере нескольких десятков тысяч долларов. Во время пыток профессор скончался. Тогда злоумышленники вывезли его тело в лесопосадку и закопали. Только спустя полгода после убийства его останки удалось обнаружить полицейским.

Расследуя данное дело, полицейские неоднократно обращали внимание на лиц, которые пытались ввести следствие в заблуждение и направить на неверный путь. На сегодняшний день о подозрении сообщено четырем людям. Один из них — уроженец Туниса. Остальные — украинцы. Среди них и правоохранитель, который и позвал на встречу Муца.

Напомним, ранее сайт "Комментарии" информировал о том, что в деле об убийстве 7-летней Марии Борисовой всплыли шокирующие подробности, а также о жестоком убийстве стилистки в Киеве.



Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3263151-ubivstvo-profesora-v-zaporizzi-sered-pidozruvanih-e-policejskij.html
Теги:
comments

Обусуждения

comments.ua
comments.ua
comments.ua
comments.ua

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ