Убийство профессора ЗНУ в Запорожье: новые детали

Правоохранители нашли подозреваемых в деле об убийстве профессора Запорожского национального университета по имени Луай Файсал Муц. Организатором убийства мог стать выходец из Туниса, остальные же участники преступления — украинцы. Среди них также есть и полицейский.

Подробности убийства профессора ЗНУ - фото: из открытых источников

Профессор бесследно пропал в ноябре 2020 года. В день своего исчезновения Муц получил довольно странный звонок от сотрудников полиции, которые предложили ему поучаствовать в следственных действия в качестве переводчика с арабского на украинский язык. Определенные вопросы вызвало предложение стражей порядка заплатить ему за услуги, хотя он такую помощь оказывал абсолютно безвозмездно. Всё же в итоге профессор ответил согласием. Закончив работу, он сел в свою машину марки Toyota Camry и уехал из университета. После этого живым его никто не видел.

В марте 2021 года под Запорожьем было обнаружено тело пропавшего профессора. Труп был закопан в лесопосадке. Примечательно, что убитый был только лишь в нижнем белье. На его теле были видны следы насильственной смерти и различного рода травмы.

После обнаружения тела в полиции рассматривали большое количество версий случившегося. Были предположения, что убийство произошло в ходе ссоры или нападения хулиганов. А изначально не исключалось, что профессор пропал по собственному желанию. Однако после обнаружения тела стало понятно, что присутствует насильственный характер.





В ходе следствия было установленно, что мужчину похитили, а затем пытали, требуя от него деньги в размере нескольких десятков тысяч долларов. Во время пыток профессор скончался. Тогда злоумышленники вывезли его тело в лесопосадку и закопали. Только спустя полгода после убийства его останки удалось обнаружить полицейским.

Расследуя данное дело, полицейские неоднократно обращали внимание на лиц, которые пытались ввести следствие в заблуждение и направить на неверный путь. На сегодняшний день о подозрении сообщено четырем людям. Один из них — уроженец Туниса. Остальные — украинцы. Среди них и правоохранитель, который и позвал на встречу Муца.

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