Убийство Марии Борисовой: всплыли шокирующие подробности о подозреваемом (ВИДЕО)



















Страшные подробности о подозреваемом в убийстве Маши Борисовой - фото: ТСН

Соседка подозреваемого в убийстве Маши Борисовой в селе Счастливое, рассказала шокирующие подробности того, что изверг делал с её 11-летним сыном.

В эфире программы "Один за всех" на телеканале СТБ жительница села Счастливое Наталья рассказала о том, что ранее жертвой преступника стал её сын. По заявлению женщины, 62-летний Николай полтора года назад напал на её ребенка и принуждал к интиму.

По её словам, в тот день, когда это произошло, её сын Дмитрий возвращался домой и хотел зайти в подъезд, но там, на пороге стоял Николай и о чем-то беседовал с соседкой. Мальчик попытался пройти, но не вышло. Поэтому он решил подождать возле подъезда, пока те уйдут. Стоит отметить, что в тот момент мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.

Следующие подробности сам Дмитрий рассказал психологам. Он заявил, что Николай попытался принудить его к оральному сексу. Мать пострадавшего рассказала, что написала заявление в полицию, но с преступником провели лишь беседу и отпустили.

На связь также вышла дочь подозреваемого в убийстве. Она заверила, что отец не мог такого сделать. По её словам, он мог быть жестоким по отношению к взрослым людям, но к детям – никогда.





Напомним, что убийство семилетней Марии Борисовой произошло в селе Счастливое, что в Херсонской области. Девочка пропала 7 марта. На протяжении 4 дней её искали буквально все жители села, волонтеры, полиция, кинологи с собаками. Все надеялись найти ребенка живым. Однако такого чуда не случилось. Машу Борисову нашли мертвой. Её тело было замотано в белый мешок и подкинуто на территорию заброшенного сарая. Его, к слову, неоднократно проверяли до этого несколько раз. Сразу стало понятно, что труп девочки подкинул кто-то из местных. Вскоре нашелся подозреваемый в убийстве. Им оказался 62-летний Николай, житель этого же села. Ранее у него уже были проблемы с законом и он имел судимости.

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