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Главная Новости Общество Криминал Убийство Марии Борисовой: всплыли шокирующие подробности о подозреваемом (ВИДЕО)
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Убийство Марии Борисовой: всплыли шокирующие подробности о подозреваемом (ВИДЕО)

О подозреваемом в убийстве Марии Борисовой стали известные новые ужасающие подробности. Оказалось, что ранее он уже нападал на другого ребенка

сегодня, 12:45
Автор:

Мокрик Анастасия








Убийство Марии Борисовой: всплыли шокирующие подробности о подозреваемом (ВИДЕО)

Страшные подробности о подозреваемом в убийстве Маши Борисовой - фото: ТСН

Соседка подозреваемого в убийстве Маши Борисовой в селе Счастливое, рассказала шокирующие подробности того, что изверг делал с её 11-летним сыном.

 

В эфире программы "Один за всех" на телеканале СТБ жительница села Счастливое Наталья рассказала о том, что ранее жертвой преступника стал её сын. По заявлению женщины, 62-летний Николай полтора года назад напал на её ребенка и принуждал к интиму.  

 

По её словам, в тот день, когда это произошло, её сын Дмитрий возвращался домой и хотел зайти в подъезд, но там, на пороге стоял Николай и о чем-то беседовал с соседкой. Мальчик попытался пройти, но не вышло. Поэтому он решил подождать возле подъезда, пока те уйдут. Стоит отметить, что в тот момент мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.

 

Следующие подробности сам Дмитрий рассказал психологам. Он заявил, что Николай попытался принудить его к оральному сексу. Мать пострадавшего рассказала, что написала заявление в полицию, но с преступником провели лишь беседу и отпустили.

 

На связь также вышла дочь подозреваемого в убийстве. Она заверила, что отец не мог такого сделать. По её словам, он мог быть жестоким по отношению к взрослым людям, но к детям – никогда.


Напомним, что убийство семилетней Марии Борисовой произошло в селе Счастливое, что в Херсонской области. Девочка пропала 7 марта. На протяжении 4 дней её искали буквально все жители села, волонтеры, полиция, кинологи с собаками. Все надеялись найти ребенка живым. Однако такого чуда не случилось. Машу Борисову нашли мертвой. Её тело было замотано в белый мешок и подкинуто на территорию заброшенного сарая. Его, к слову, неоднократно проверяли до этого несколько раз.  Сразу стало понятно, что труп девочки подкинул кто-то из местных. Вскоре нашелся подозреваемый в убийстве. Им оказался 62-летний Николай, житель этого же села. Ранее у него уже были проблемы с законом и он имел судимости.

Ранее сайт "Комментарии" сообщал читателям о подробностях убийства студентки во Львове. Также сайт информировал о том, что в США была совершена атака на Капитолий, есть жертвы.


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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=guMRptklX-Y&ab_channel=%D0%A2%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%A1%D0%A2%D0%91
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