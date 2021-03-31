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Главная Новости Общество Криминал Убийство студентки во Львове: обнародованы подробности трагедии
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Убийство студентки во Львове: обнародованы подробности трагедии

На теле девушки обнаружили множественные ножевые ранения

сегодня, 15:55
Автор:

Елизавета Черных

Студентку Львовского университета Дарью Косенок, которая пропала накануне во Львове, обнаружили мертвой в съемной квартире. На теле 19-летней девушки правоохранители обнаружили множество ранений. Парня, который может быть причастен к убийству студентки, уже задержали. Информацию о трагедии обнародовали в ТСН. 

Убийство студентки во Львове: обнародованы подробности трагедии

Убийство студентки во Львове: обнародованы подробности трагедии - фото из открытых источников

Сообщается, что в последний раз погибшую девушку видели в общежитии филологического факультета в понедельник. Именно тогда она вместе с парнем отправилась на арендованную квартиру праздновать свой день рождения. Около 16.00 Дарья перестала выходить на связь, после чего мать студентки обратилась в правоохранительные органы. 

Убийство студентки во Львове: обнародованы подробности трагедии - фото 2

Бездыханное тело девушки с большим количеством ножевых ранений обнаружила хозяйка квартиры днем позднее, при этом, по словам соседей, крики или шум из арендованного жилья не доносились.  

Через несколько часов полиция задержала возможного причастного к убийству Дарьи. Ним оказался ее парень, 19-летний уроженец Житомира. Сообщается, что именно он арендовал квартиру для празднования дня рождения девушки. 

В полиции сообщили ТСН, что молодой человек признался в совершении преступления. 

"Объясняет, это на почве ревности, на почве бытовых возник такой конфликт. В дальнейшем ему уже трудно объяснить свои действия", — добавляют в полиции. 

Сообщается, что в случае, если вину задержанного парня докажут, ему может грозить до 15 лет лишения свободы. 

Ранее интернет-издание  "Комментарии" рассказывало о том, что задержанный по делу убийства семилетней Марии Борисовой, сознался в совершении преступления. 


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Источник: https://tsn.ua/ru/exclusive/ubiystvo-studentki-vo-lvove-boyfrend-ubiyca-snyal-kvartiru-chtoby-prazdnovat-tam-ee-den-rozhdeniya-1755763.html
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