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Елизавета Черных
Студентку Львовского университета Дарью Косенок, которая пропала накануне во Львове, обнаружили мертвой в съемной квартире. На теле 19-летней девушки правоохранители обнаружили множество ранений. Парня, который может быть причастен к убийству студентки, уже задержали. Информацию о трагедии обнародовали в ТСН.
Убийство студентки во Львове: обнародованы подробности трагедии - фото из открытых источников
Сообщается, что в последний раз погибшую девушку видели в общежитии филологического факультета в понедельник. Именно тогда она вместе с парнем отправилась на арендованную квартиру праздновать свой день рождения. Около 16.00 Дарья перестала выходить на связь, после чего мать студентки обратилась в правоохранительные органы.
Бездыханное тело девушки с большим количеством ножевых ранений обнаружила хозяйка квартиры днем позднее, при этом, по словам соседей, крики или шум из арендованного жилья не доносились.
Через несколько часов полиция задержала возможного причастного к убийству Дарьи. Ним оказался ее парень, 19-летний уроженец Житомира. Сообщается, что именно он арендовал квартиру для празднования дня рождения девушки.
В полиции сообщили ТСН, что молодой человек признался в совершении преступления.
Сообщается, что в случае, если вину задержанного парня докажут, ему может грозить до 15 лет лишения свободы.
Ранее интернет-издание "Комментарии" рассказывало о том, что задержанный по делу убийства семилетней Марии Борисовой, сознался в совершении преступления.
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