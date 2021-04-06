Убийство стилистки в Киеве: бывшему мужу вынесли приговор

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Ольга Чародий
Шевченковский районный суд Киева вынес приговор по делу об
убийстве известной киевской стилистки, владелицы салона красоты Екатерины
Положай, совершенное в ноябре 2015 года.
Екатерина Положай (фото из открытых источников)
Тело 37-летней женщины со следами насильственной смерти было
обнаружено 19 ноября 2015 года в Шевченковском районе столицы в ее собственном
салоне.
Следствие установило, что бывший муж потерпевшей на почве неприязненных отношений тщательно спланировал и организовал ее убийство, точно зная распорядок дня Екатерины и маршруты ее передвижения по городу. Ее бывшего мужа признали виновным в преступлении и приговорили к пожизненному заключению. Об этом сообщила пресс-служба Киевской городской прокуратуры.
Мужчину признали виновным по п. 4 ч. 2 ст. 115 (умышленное
убийство, совершенное с особой жестокостью) и ч. 1 ст. 185 (тайное похищение
чужого имущества) УК Украины.
По её словам, в тот день, когда это произошло, её сын Дмитрий возвращался домой и хотел зайти в подъезд, но там, на пороге стоял Николай и о чем-то беседовал с соседкой. Мальчик попытался пройти, но не вышло.
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