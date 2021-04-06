Убийство стилистки в Киеве: бывшему мужу вынесли приговор

Шевченковский районный суд Киева вынес приговор по делу об убийстве известной киевской стилистки, владелицы салона красоты Екатерины Положай, совершенное в ноябре 2015 года.

Екатерина Положай (фото из открытых источников)

Тело 37-летней женщины со следами насильственной смерти было обнаружено 19 ноября 2015 года в Шевченковском районе столицы в ее собственном салоне.

Следствие установило, что бывший муж потерпевшей на почве неприязненных отношений тщательно спланировал и организовал ее убийство, точно зная распорядок дня Екатерины и маршруты ее передвижения по городу. Ее бывшего мужа признали виновным в преступлении и приговорили к пожизненному заключению. Об этом сообщила пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

Мужчину признали виновным по п. 4 ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство, совершенное с особой жестокостью) и ч. 1 ст. 185 (тайное похищение чужого имущества) УК Украины.

Напомним, О подозреваемом в убийстве Марии Борисовой стали известные новые ужасающие подробности. Оказалось, что ранее он уже нападал на другого ребенка. Соседка подозреваемого в убийстве Маши Борисовой в селе Счастливое, рассказала шокирующие подробности того, что изверг делал с её 11-летним сыном. В эфире программы "Один за всех" на телеканале СТБ жительница села Счастливое Наталья рассказала о том, что ранее жертвой преступника стал её сын. По заявлению женщины, 62-летний Николай полтора года назад напал на её ребенка и принуждал к интиму.

По её словам, в тот день, когда это произошло, её сын Дмитрий возвращался домой и хотел зайти в подъезд, но там, на пороге стоял Николай и о чем-то беседовал с соседкой. Мальчик попытался пройти, но не вышло.

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