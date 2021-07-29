Под Харьковом нашли мертвой шестилетнюю девочку: СМИ сообщают об изнасиловании

Шестилетнюю Мирославу Третяк, ушедшую накануне на прогулку, нашли мертвой в поселке Старый Салтов. Об этом пишет УНИАН со ссылкой на сообщение полиции региона и харьковские Telegram-каналы.

Мирослава Третяк - фото из открытых источников

"Харьковские полицейские работают на месте происшествия, устанавливают все обстоятельства. Подробную информацию обнародуем утром после работы следственно-оперативной группы. Соболезнуем родным Мирославы", — сказано в сообщении правоохранителей.

Больше деталей трагедии в полиции не озвучили.

Однако некоторые региональные Telegram-каналы пишут, что ребенок был изнасилован. В частности, "Труха" сообщает, что в преступлении якобы подозревают 13-летнего юношу, который находился с девочкой. "Харьков 1654" также сообщает о изнасиловании Мирославы Третяк.

Правоохранители выясняют все обстоятельства преступления.

Напомним, что в среду, 28 июля, шестилетняя девочка вышла погулять и не вернулась домой. Она была одета в желтые шорты и серую футболку. Кроме полиции, к поискам был задействован поисковой отряд "Милена", который сообщал, что ребенок исчез на улице Некрасова в поселке Старый Салтов около 18:00.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что на окраине села Беленченковка был обнаружили бездыханное тело молодой девушки с явными признаками насильственной смерти. Очевидцы заявили об этом правоохранителям. Полиция установила круг подозреваемых, где оказался бывший муж убитой, 27-летний местный житель. Его объявили в розыск. В ходе следствия полицейские получили доказательства того, что к преступлению причастен именно этот человек.









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