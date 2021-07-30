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Под Одессой обнаружили тело пропавшего накануне бизнесмена (ФОТО)

Правоохранители возбудили уголовное производство по статье умышленное убийство

сегодня, 13:16
Автор:

Елизавета Черных

Неподалеку села Дубинова, что в Одесской области, в реке обнаружили тело мужчины 55-лет. Им оказался пропавший пять дней назад винницкий бизнесмен Григорий Барабаш. Об этом пишет OBOZREVATEL со ссылкой на издание "Думская". 

Под Одессой обнаружили тело пропавшего накануне бизнесмена (ФОТО)

Под Одессой обнаружили тело пропавшего накануне бизнесмена - фото из открытых источников

Медицинские работники обнаружили на теле предпринимателя следы насильственной смерти, в частности, перелом костей черепа и рваные раны на лице. 

Отмечается, что в тот же день возле села Курячьи Лозы Николаевской области полиция нашла авто Mercedes-Benz Sprinter, принадлежавший Григорию Барабашу. Правоохранители возбудили уголовное производство по статье умышленное убийство. 

Издание сообщает, что бизнесмен выехал из Одессы 25 июля и с тех пор его местонахождения оставалось неизвестным. 

Под Одессой обнаружили тело пропавшего накануне бизнесмена (ФОТО) - фото 2

Под Одессой обнаружили тело пропавшего накануне бизнесмена (ФОТО) - фото 3

Напомним, что в поселке Старый Салтов Харьковской области нашли бездыханное тело Мирославы Третяк, которая ушла на прогулку и не возвратилась. Ребенку было 6 лет. Вчера утром в полиции рассказали о задержании убийцы. Некоторые харьковские издания сообщают о том, что девочка была также изнасилована. Вероятным убийцей оказался 13-летний подросток Богдан, который жил по соседству. 

Издание "Комментарии" также сообщало, что житель села Новотроицкое был жестоко избит двумя своими знакомыми. Мужчину пытали и топили в воде. Инцидент случился на территории одного из частных домов в селе, где проживает пострадавший. Свидетели рассказали следователям, что между потерпевшим и двумя местными жителями возник конфликт, в ходе которого они стали избивать его руками, ногами и даже палками. Затем мужчину топили в воде, перекрывали сонную артерию, привязывали цепями за ноги к машине и ездили ко камням и бетону. 



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Источник: https://incident.obozrevatel.com/ukr/crime/v-odeskij-oblasti-viyavili-mertvim-zniklogo-biznesmena-foto.htm
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