Неподалеку села Дубинова, что в Одесской области, в реке обнаружили тело мужчины 55-лет. Им оказался пропавший пять дней назад винницкий бизнесмен Григорий Барабаш. Об этом пишет OBOZREVATEL со ссылкой на издание "Думская".

Под Одессой обнаружили тело пропавшего накануне бизнесмена - фото из открытых источников

Медицинские работники обнаружили на теле предпринимателя следы насильственной смерти, в частности, перелом костей черепа и рваные раны на лице.

Отмечается, что в тот же день возле села Курячьи Лозы Николаевской области полиция нашла авто Mercedes-Benz Sprinter, принадлежавший Григорию Барабашу. Правоохранители возбудили уголовное производство по статье умышленное убийство.

Издание сообщает, что бизнесмен выехал из Одессы 25 июля и с тех пор его местонахождения оставалось неизвестным.





Напомним, что в поселке Старый Салтов Харьковской области нашли бездыханное тело Мирославы Третяк, которая ушла на прогулку и не возвратилась. Ребенку было 6 лет. Вчера утром в полиции рассказали о задержании убийцы. Некоторые харьковские издания сообщают о том, что девочка была также изнасилована. Вероятным убийцей оказался 13-летний подросток Богдан, который жил по соседству.

Издание "Комментарии" также сообщало, что житель села Новотроицкое был жестоко избит двумя своими знакомыми. Мужчину пытали и топили в воде. Инцидент случился на территории одного из частных домов в селе, где проживает пострадавший. Свидетели рассказали следователям, что между потерпевшим и двумя местными жителями возник конфликт, в ходе которого они стали избивать его руками, ногами и даже палками. Затем мужчину топили в воде, перекрывали сонную артерию, привязывали цепями за ноги к машине и ездили ко камням и бетону.





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