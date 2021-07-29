Привязывали цепями и пытали: под Запорожьем напали на мужчину

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Мокрик Анастасия
Житель села Новотроицкое был жестоко избит двумя своими знакомыми. Мужчину пытали и топили в воде. Об этом сообщили в пресс-службе ГУНП Запорожской области.
Под Запорожьем едва не убили мужчину - фото: из открытых источников
Инцидент случился на территории одного из частных домов в селе, где проживает пострадавший. Свидетели рассказали следователям, что между потерпевшим и двумя местными жителями возник конфликт, в ходе которого они стали избивать его руками, ногами и даже палками. Затем мужчину топили в воде, перекрывали сонную артерию, привязывали цепями за ноги к машине и ездили ко камням и бетону.
После адских пыток мучителям этого показалось недостаточно и они заперли свою жертву в подвале доме. Там уже они прямым текстом говорили потерпевшему, что он не выживет. Ему угрожали, что утопят в карьере. Стоит отметить важную деталь, все это происходило на глазах у родственников мучителей.
Как пострадавшему удалось выбраться на свободу — пока остается не известным. На данный момент он находится в больнице с множественными травмами. Вскоре ему будут проводить операцию.
В полиции сообщают, что на данный момент проводится расследования и устанавливаются все обстоятельства происшествия.
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