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Привязывали цепями и пытали: под Запорожьем напали на мужчину

41-летний мужчина пережил настоящий ад

29 июля 2021, 22:50
Автор:

Мокрик Анастасия

Житель села Новотроицкое был жестоко избит двумя своими знакомыми. Мужчину пытали и топили в воде. Об этом сообщили в пресс-службе ГУНП Запорожской области. 

Привязывали цепями и пытали: под Запорожьем напали на мужчину

Под Запорожьем едва не убили мужчину - фото: из открытых источников

Инцидент случился на территории одного из частных домов в селе, где проживает пострадавший. Свидетели рассказали следователям, что между потерпевшим и двумя местными жителями возник конфликт, в ходе которого они стали избивать его руками, ногами и даже палками. Затем мужчину топили в воде, перекрывали сонную артерию, привязывали цепями за ноги к машине и ездили ко камням и бетону. 

После адских пыток мучителям этого показалось недостаточно и они заперли свою жертву в подвале доме. Там уже они прямым текстом говорили потерпевшему, что он не выживет. Ему угрожали, что утопят в карьере. Стоит отметить важную деталь, все это происходило на глазах у родственников мучителей.

Как пострадавшему удалось выбраться на свободу — пока остается не известным. На данный момент он находится в больнице с множественными травмами. Вскоре ему будут проводить операцию. 

В полиции сообщают, что на данный момент проводится расследования и устанавливаются все обстоятельства происшествия. 

Напомним, ранее издание "Комментарии" информировало о том, что в Индии родные избили палками девушку и оставили умирать, повесив на дерево. Девушку жестоким образом избили ее собственные родственники. Подробнее об этом читайте в нашем материале

Также сайт сообщал о том, что под Харьковом нашли мертвой шестилетнюю девочку. Накануне ребенок исчез и на ее поиски отправились около 350 человек. К ночи ее бездыханное тело было найдено в заброшенном здании. СМИ сообщали о том, что ребенка изнасиловали. 


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Источник: https://actual.today/privyazyvali-k-mashine-topili-v-vode-perekryvali-sonnuju-arteriju-v-zaporozhskoj-oblasti-muzhchinu-pytali-i-izbili-do-polusmerti-foto/
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