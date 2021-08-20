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Главная Новости Общество Криминал В «ЛНР» мужчина убил старушку, которую посчитал ведьмой: что известно
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В «ЛНР» мужчина убил старушку, которую посчитал ведьмой: что известно

Виновник признался в содеянном, оправдывая свои действия желанием избавиться от женщины, промышляющей колдовством

сегодня, 12:30
Автор:

Вечканова Елена








Криминальные новости с оккупированной территории Донбасса очень часто поражают своей жестокостью. Как, к примеру, последние сообщения из Антрацита, где 82-летнюю пенсионерку лишили жизни из-за подозрений в… колдовстве. Информацию сообщает "Депо.Донбасс", ссылаясь на сайты непризнанной "Луганской народной республики".

В «ЛНР» мужчина убил старушку, которую посчитал ведьмой: что известно

Преступник убил 82-летнюю женщину, считая её ведьмой. Фото иллюстративное

Сотрудники местной "полиции" весьма оперативно сумели установить личность напавшего на старушку. Им оказался 65-летний местный житель, честно признавшийся в содеянном при разговоре с "правоохранителями".

По словам задержанного, он был уверен, что погибшая является ведьмой, ведь у него имелись некие "нюансы", которые на это указывали. При этом мужчина сам себя поправляет, не называя такие "нюансы" доказательствами. Однако, как объясняет убийца, он посчитал, что подобный радикальный метод действий сможет помочь избавиться от ведьмы и последствий её колдовства.

Сообщается, что смерть жертвы наступила в результате колотых ранений в области груди. Более того — после убийства преступник еще и пытался дополнительно вскрыть грудную клетку. С какими намерениями это было сделано, не уточняется.

При разговоре на камеру задержанный честно признался не только в содеянном, но и том, что иногда употребляет алкогольные напитки. Однако наркотики, по его словам, он не принимает.

Что грозит местному "охотнику на ведьм", будут решать так называемые "органы следствия и суды" непризнанной "ЛНР".

Внимание: видео принадлежит ресурсу из временно оккупированных территорий Донбасса.

Напомним, ранее "Комментарии" сообщали, что в Житомирской области из-под стражи бежала подозреваемая в убийстве жены брата женщина. Подробнее — в нашем материале.

Также на портале вы можете узнать о том, что произошло с 16-летней жительницей Кировоградщины, считавшейся пропавшей несколько суток. Все детали мы рассказывали в нашей публикации.


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Источник: https://dn.depo.ua/ukr/lugansk/v-lnr-cholovik-zhorstoko-vbiv-82-richnu-zhinku-virishiv-shcho-vona-vidma-202108201359045
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Обсуждения

Ведьмак

сегодня, 12:13

да в этом лугандоне все ведьмы, вурдалаки и твари с российскими паспортами.

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