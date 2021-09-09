В Кривом Роге неизвестный изнасиловал женщину посреди улицы

В Днепропетровской области женщина сообщила об изнасиловании. Об этом сообщает издание Репортер Кривой Рог.

Изнасилование в Кривом Роге. Фото: beta.nv.

Как стало известно, инцидент произошел в городе Кривой Рог. Сообщается, что в правоохранительные органы обратилась местная жительница 1985 года рождения. Она сообщила, что её изнасиловал мужчина, который проживает в одном из сёл Криворожского района.

Прибывшие на место событий стражи порядка обнаружили заявительницу, которая рассказала им о том, что малознакомый ей житель криворожского района нанёс ей несколько ударов в область лица, а затем повалил на землю и надругался.

Правоохранителям удалось установить личность и задержать подозреваемого в преступлении. В свою очередь он утверждал, что не причастен к правонарушению и что находился в это время дома.

В то же время свидетельница утверждает, что видела, как пострадавшая без одежды бежала со стороны стадиона. На данный момент стражи порядка устанавливают все обстоятельства инцидента.

Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что в Житомире злоумышленник жестоко убил женщину и ребёнка. Преступник проследил за своей жертвой и воспользовавшись тем, что входная дверь была не закрыта, проник в её жильё. Правонарушитель убил своих жертв, а затем устроил пожар в помещении. После этого он пытался скрыться с места событий, однако был задержан стражами порядка. Подробно об этом читайте в нашем материале.

Также портал "Комментарии" информировал о том, что во Львове мужчина совершил сексуальное преступление в отношении своего знакомого. Злоумышленник предложил своей жертве отправится к нему домой и тот согласился. Там преступник напал на своего гостя и изнасиловал. Подробнее об этом читайте в нашей статье.

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