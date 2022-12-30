В Госпогранслужбе рассказали о количестве уклонистов, которых удалось задержать

Пограничники сочли количество попыток незаконного пересечения границы мужчинами призывного возраста с начала введения в действие на территории Украины военного положения, пишут "Комментарии".



Пограничники ловят мужчин, пытающихся избежать службы

С начала полномасштабной войны, 24 февраля 2022 года, начато более 2100 уголовных производств: более 430 из них – за незаконную переправку лиц, за подделку документов – 1650, за уклонение от призыва – более 20. Почти тысячи лиц объявлены подозрения в и более 350 из них уже привлечены к уголовной ответственности. Кроме того, зафиксировали 410 безрезультатных попыток подкупа пограничников на сумму более 4,9 млн. грн.

С начала военного положения зафиксировано 12 случаев обнаружения утопленников на украинско-румынском речном участке границы. Кроме того, пограничники обнаружили тела троих мужчин, погибших в горах. В основном мужчины, которые пытаются избежать службы в армии, пытаются перебраться незаконно в страны Европы, то есть — на Западной границе Украины.

Как писали "Комментарии" ранее, Служба безопасности Украины (СБУ) совместно со спецслужбой Республики Молдова SIS (Служба информации и безопасности) заблокировала транснациональный канал нелегальной миграции в Евросоюз. За деньги злоумышленники предлагали украинским гражданам призывного возраста выехать за пределы Украины вне контрольно-пропускных пунктов. "Трафик" пролегал с территории Винницкой и Черновицкой областей в Молдову, а затем "обходными путями" в страны ЕС.

Напомним, ранее "Комментарии" писали, что работу пограничников усилили новоиспеченные команды кинологов. Читайте также на портале "Комментарии" - пограничники задерживают на границах уклоняющихся от мобилизации.







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