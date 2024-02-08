В Днепропетровской области расстреляли автомобиль заместителя мэра: погиб депутат

В Никополе Днепропетровской области неизвестные расстреляли автомобиль заместителя городского головы Виталия Журавлева. Госслужащий погиб на месте инцидента. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на заявление Офиса генерального прокурора.



Расстрелян автомобиль заместителя мэра Никополя. Фото: Офис генерального прокурора

После стрельбы по автомобилю он загорелся. После тушения пожара в салоне было обнаружено тело 59-летнего мужчины, которым оказался заместитель городского головы Никополя Виталий Журавлев.

"8 февраля на одной из улиц Никополя неизвестные лица из неустановленного огнестрельного оружия расстреляли автомобиль. В нем находился заместитель городского головы. В результате обстрела мужчина погиб на месте", — сообщили в Офисе генерального прокурора.

Днепропетровская областная прокуратура начала досудебное расследование по уголовному производству по факту умышленного убийства.

Виталий Журавлев, кроме должности заместителя городского головы Никополя, также был депутатом Никопольского горсовета от "Батькивщины". Ранее Журавлев избирался в городской совет Никополя от "Партии регионов". Перед получением мандата депутата Виталий Журавлев возглавлял местный отдел по борьбе с организованной преступностью и преподавал в Днепропетровском государственном университете МВД Украины.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о жестоком убийстве в Запорожье, когда мужчина расстрелял женщину в центре города.

Также "Комментарии" писали, что в список 10 самых криминальных городов Восточной Европы попали четыре украинских города. Возглавил рейтинг самых преступных городов этого региона Днепр.



