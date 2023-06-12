Трагический случай во Франции: 71-летний пенсионер застрелил ребенка

11-летняя девочка Солейн Торнтон из Великобритании была застрелена соседом у своего дома в Сен-Эрбо на северо-западе Франции. Отец и мать девочки получили тяжелые ранения. Другая дочь британской пары, восьмилетняя девочка, находится в шоковом состоянии, но не пострадала в результате нападения. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание BBC.

Полиция Франции. Фото из открытых источников

Трагический случай произошел 10 июня, британская семья проводила пикник на заднем дворе своего дома в небольшом французском городке Сен-Эрбо. В какой-то момент их сосед начал стрельбу. Восьмилетняя дочь побежала известить общественность о стрельбе, в которой пострадали ее родители и была убита 11-летняя сестра. "Моя сестра мертва, моя сестра мертва", вспоминает местный житель, услышавший крики ребенка.

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"Предварительные данные свидетельствуют о том, что сосед жертв, 71-летний нидерландский пенсионер, внезапно появился с огнестрельным оружием и произвел несколько выстрелов в жертв, прежде чем пойти в свой дом вместе со своей женой", — говорится в заявлении прокуратуры.

Муж сдался силовикам после того, как полицейский переговорщик убедил его покинуть территорию дома. Прокуратура утверждает, что мотив преступления до конца неясен. Однако местные жители указывают на давний спор между соседями по земельному участку вблизи обоих домов.

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