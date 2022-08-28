Судить Путина. В интернете набирает популярность новая петиция

На крупнейшем портале продвижения петиций Avaaz создано новое обращение к международному сообществу. Так в нем сообщается, что для поступков Путина может существовать только суд, а именно трибунал по образцу Нюрнбергского, когда судили за военные преступления против человечества руководителей нацистской Германии.

В интернете набирает популярность петиция о трибунале для Путина. Фото из открытых источников

Инициативу создать специальный суд Путину подал Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Кроме украинского МИДа за создание трибунала для лидера Российской Федерации выступают и международные организации, среди которых ПАСЕ, Европарламент, НАТО и другие.



Сама петиция была создана в марте, через несколько недель после начала российского вторжения на территорию Украины. По состоянию на конец августа петиция уже насобирала более 1,8 млн. подписей. Если есть возможность подписать петицию, это можно сделать здесь.



Украинский МИД отмечает, что власти России требуют снять петицию с сайта организации петиций Avaaz.



Ранее издание "Комментарии" рассказывало, что украинские военные записали видеообращение, в котором просят помочь в распространении петиции, связанной с веганскими или вегетарианскими сухими пайками.



Также портал "Комментарии" писал об обращении Верховной Рады Украины в Генассамблею ООН для создания механизмов для привлечения к совершенным преступлениям соратников лидера Российской Федерации и самого Владимира Путина.



Также не упустите текст портала "Комментарии" о петиции, которая запретит российским артистам проводить концерты в Украине. Петицию создал украинский шоумен и ведущий Игорь Кондратюк.



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