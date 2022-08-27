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Slava Kot
На сайте президента 23 июня появилась петиция о расширении меню для военных, а именно включении растительных альтернатив. По состоянию на 27 августа было собрано более 9 тысяч голосов из 25 тысяч необходимых.
Украинские военные просят подписать петицию. Фото из открытых источников
Для распространения петиции и донесения проблем в питании для веганов и вегетарианцев в рядах ВСУ украинские военные совместно с ОО "Открытые клетки" записали ролик. В видео они рассказывают, почему важно поддержать петицию "О введении вегетарианских и веганских сухих пайков для Вооруженных Сил Украины".
В обращении украинские военные говорят, что им приходится сталкиваться с нарушениями своего ментального и физического состояния, а также отказываться от своих принципов, рискуя здоровьем.
Другие же просто просят о возможности выбирать растительное:
В итоге украинские военные просят подписать и распространить петицию:
Напомним, ранее портал "Комментарии" рассказывал о петиции, направленную на отмену запрета выезда мужчин за границу.
Также "Комментарии" писали о петиции, которая обяжет сдавать экзамены для получения украинского гражданства.
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Обсуждения
Новости
украинец
сегодня, 18:53
И особые условия для пи да ров и трансгендеров. Чем эти веганы лучше?
ККК
сегодня, 18:01
Что за тупые животные пишут эти петиции?! Траву жрите вегетарианцы безмозглые, пока лето и сеном запасайтесь!