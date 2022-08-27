На сайте президента 23 июня появилась петиция о расширении меню для военных, а именно включении растительных альтернатив. По состоянию на 27 августа было собрано более 9 тысяч голосов из 25 тысяч необходимых.

Украинские военные просят подписать петицию. Фото из открытых источников

Для распространения петиции и донесения проблем в питании для веганов и вегетарианцев в рядах ВСУ украинские военные совместно с ОО "Открытые клетки" записали ролик. В видео они рассказывают, почему важно поддержать петицию "О введении вегетарианских и веганских сухих пайков для Вооруженных Сил Украины".

В обращении украинские военные говорят, что им приходится сталкиваться с нарушениями своего ментального и физического состояния, а также отказываться от своих принципов, рискуя здоровьем.



Раньше я следовал веганству по состоянию здоровья, но из-за невозможности волонтерам доставлять посылки на ноль пришлось от этого отказаться. Потребление мяса, еще после долгого перерыва, очень негативно влияет на мое самочувствие. Это сложно физически и морально. – говорит военный с позывным "Юзеф".

Другие же просто просят о возможности выбирать растительное:

Нет возможности раздобыть веганскую пищу, поэтому приходится питаться сухпаями. Мы просто хотим иметь возможность выбирать растительное. Мы хотим сохранить свои этические ценности, защищая Украину – военная с позывным "Мавка".

В итоге украинские военные просят подписать и распространить петицию:

Нам жизненно необходимо, чтобы вы нас услышали. Поэтому я прошу подписать петицию, поделиться с друзьями и подругами и поддержать воинов и воинок ВСУ – военный Арсен с позывным "Веган".

Напомним, ранее портал "Комментарии" рассказывал о петиции, направленную на отмену запрета выезда мужчин за границу.

Также "Комментарии" писали о петиции, которая обяжет сдавать экзамены для получения украинского гражданства.



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