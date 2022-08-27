logo

BTC/USD

19979.14

ETH/USD

1471.87

LTC/USD

52.70

USD/UAH

39.90

EUR/UAH

40.65

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество права человека Украинские военные просят подписать петицию
commentss НОВОСТИ Все новости

Украинские военные просят подписать петицию

Очередная петиция набирает популярность. Украинские военные обратились ко всем, кого они защищают о поддержке.

сегодня, 18:05
Автор:

Slava Kot
Поделитесь публикацией:

На сайте президента 23 июня появилась петиция о расширении меню для военных, а именно включении растительных альтернатив. По состоянию на 27 августа было собрано более 9 тысяч голосов из 25 тысяч необходимых.

Украинские военные просят подписать петицию

Украинские военные просят подписать петицию. Фото из открытых источников

Для распространения петиции и донесения проблем в питании для веганов и вегетарианцев в рядах ВСУ украинские военные совместно с ОО "Открытые клетки" записали ролик. В видео они рассказывают, почему важно поддержать петицию "О введении вегетарианских и веганских сухих пайков для Вооруженных Сил Украины".

В обращении украинские военные говорят, что им приходится сталкиваться с нарушениями своего ментального и физического состояния, а также отказываться от своих принципов, рискуя здоровьем.

Раньше я следовал веганству по состоянию здоровья, но из-за невозможности волонтерам доставлять посылки на ноль пришлось от этого отказаться. Потребление мяса, еще после долгого перерыва, очень негативно влияет на мое самочувствие. Это сложно физически и морально. – говорит военный с позывным "Юзеф".

Другие же просто просят о возможности выбирать растительное:

Нет возможности раздобыть веганскую пищу, поэтому приходится питаться сухпаями. Мы просто хотим иметь возможность выбирать растительное. Мы хотим сохранить свои этические ценности, защищая Украину – военная с позывным "Мавка".

В итоге украинские военные просят подписать и распространить петицию:

Нам жизненно необходимо, чтобы вы нас услышали. Поэтому я прошу подписать петицию, поделиться с друзьями и подругами и поддержать воинов и воинок ВСУ – военный Арсен с позывным "Веган".

Напомним, ранее портал "Комментарии" рассказывал о петиции, направленную на отмену запрета выезда мужчин за границу.

Также "Комментарии" писали о петиции, которая обяжет сдавать экзамены для получения украинского гражданства.



Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.instagram.com/p/ChuMUQkNchb/
Теги:
comments

Обсуждения

украинец

сегодня, 18:53

И особые условия для пи да ров и трансгендеров. Чем эти веганы лучше?

ККК

сегодня, 18:01

Что за тупые животные пишут эти петиции?! Траву жрите вегетарианцы безмозглые, пока лето и сеном запасайтесь!

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!