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В Украине предлагают запретить концерты россиян - петиция

В тексте петиции Кондратюк также отметил, что российские художники "не несут никакой культуры"

сегодня, 03:55
Автор:

Ольга Чародий

Шоумен Игорь Кондратюк зарегистрировал петицию к президенту Владимира Зеленского о запрете в Украине концертов российских исполнителей. Она опубликована на сайте президента.

В Украине предлагают запретить концерты россиян - петиция

Игорь Кондратюк - фото из открытых источников


Игорь Кондратюк разместил петицию под названием "Полный запрет концертной деятельности артистов из страны-агрессора — России к возвращению Крыма в состав Украины и восстановления контроля Украины над своими восточными границами". По его убеждению, музыка и другие виды искусства не могут быть вне политики. Также Кондратюк выразил мнение, что "любовь к носителям культуры агрессора развивает в украинцах так называемый шведский синдром".


"Это неестественно, когда артист выступает и для россиян-оккупантов, и для оккупированных ими украинский", — заявил шоумен.


В тексте петиции Кондратюк также отметил, что российские художники "не несут никакой культуры". "Поскольку представители агрессора, которые промолчали и тем самым — поддержали — оккупацию Крыма и решения Россией, их родиной, войны на восточном Донбассе, своим макания тоже несут ответственность за агрессивные действия России", — написал шоумен.


В то же время допустимым, на его взгляд, является проведение концертов российских художников, публично выступили против российской агрессии в отношении Украины (Виктор Шендерович, Лия Ахеджакова, Андрей Макаревич и т.д.). Комментируя размещения петиции, шоумен напомнил, что ранее президент Владимир Зеленский критиковал "бизнес на крови".


"Разрешать им выступать в Украине к возвращению Крыма и контроля за восточными границами — это нонсенс и коллаборация с агрессором (я — за запрет любых контактов с агрессором на всех уровнях). Как любил говорить нынешний Президент Украины В. Зеленский — "бизнес на крови". Я требую прекратить этот бизнес. В мире почти 200 стран. Пусть к нам ездят с концертами мирные люди, а не глашатаи "русского мира", — убежден шоумен.


Напомним, в Украине бешеными темпами растет количество зараженных коронавирусом, ежедневно тысчячи новых больных. Сознательные украинцы активно прививаются в центрах вакцинации, однако есть и те, кто против вакцинации. Какие ограничения или наказания ждут невакцинированных? Как они, к примеру, будут посещать концерты, рестораны, кафе, торговые центры. "Для того, чтобы вводить любые карательные меры, надо убедиться, что каждый человек имел доступ к вакцинации. То есть сначала надо всех обеспечить вакцинами. Уже после того, как остались одни противники вакцинации, применять более жесткие меры. Однако, я уверен, что в Украине не будут применить какие-то карательные меры", — отмечает Кузин. По его словам, между запретом и разрешениями можно балансировать, когда вакцинированные регулярно сдавать ПЦР-тесты.




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Источник: https://petition.president.gov.ua/petition/123500
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