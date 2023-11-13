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Суд во Львове вынес приговор Илье Киве: сколько лет тюрьмы дали бывшему нардепу

Районный суд Львова вынес приговор по делам против бывшего народного депутата Ильи Кивы, подозреваемого в государственной измене.

сегодня, 14:10
Автор:
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Slava Kot
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Лычаковский районный суд Львова обнародовал решение по делу бывшего народного депутата Ильи Кивы, подозреваемого в государственной измене. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на пресс-службу суда Львова.

Суд во Львове вынес приговор Илье Киве: сколько лет тюрьмы дали бывшему нардепу

Бывший народный депутат Илья Кива. Фото из открытых источников

Илья Кива был обвинен по трем статьям Уголовного кодекса Украины, в том числе государственная измена, призывы к насильственной смене власти и публичное использование коммунистической символики.


13 ноября Лычаковский районный суд Львова объявил свое решение по делу против бывшего нардепа Ильи Кивы.

"Суд признал обвиняемого виновным в совершении уголовных правонарушений... и окончательно назначил Илье Киви наказание в виде лишения свободы сроком 14 лет с конфискацией имущества", — говорится в заявлении суда.

Судебный процесс над Кивой проходил при отсутствии обвиняемого, скрывающегося от правоохранительных органов и суда в России. Кроме того, Илья Кива объявлен в международный розыск. Пока решение суда еще не вступило в законную силу и Илья Кива может обжаловать приговор за 30 дней во Львовском апелляционном суде.

Напомним, что 15 марта 2022 года ВР лишила звания народного депутата Илью Киву, который перед началом полномасштабного вторжения России уехал в РФ.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что внефракционный беглый нардеп Александр Дубинский может зарабатывать на Youtube сотни тысяч долларов, но "забывает" их декларировать.

Также "Комментарии" писали, что произошло с "золотым вагоном" бывшего народного депутата Виктора Медведчука, который планировала национализировать "Укрзализныця".



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Источник: https://lk.lv.court.gov.ua/sud1312/pres-centr/news/1508781/
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