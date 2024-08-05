Суд учел "искреннее раскаяние" работника ТЦК во время оглашения приговора

Калушский районный суд вынес по материалам расследования ГБР приговорил командиру роты охраны Ивано-Франковского областного ТЦК и СП. Суд учел "искреннее раскаяние" и назначил обвиняемому уплатить штраф в размере 221 тыс. гривен. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на пресс-службу Государственного бюро расследования.



Суд наказал работника ТЦК штрафом. Фото из открытых источников

ГБР завершило расследование дела работника военкомата, взявшего на фиктивную "военную службу" футболистов из местного профессионального клуба "Прикарпатье".

Суд установил, что семеро мужчин из этого клуба проходили службу у работника ТЦК, которые на самом деле не являлись на службу и не выполняли никаких военных обязанностей. Кроме того, эти футболисты за свою "службу" получили от государства выплаты в размере почти 1,5 млн. гривен.

Калушский районный суд вынес приговор и признал чиновника виновным в халатном отношении к военной службе (ч. 4 ст. 425 УК Украины). Согласно этой статье обвиняемый мог получить штраф, служебное ограничение или лишение свободы до восьми лет.

"Учитывая искреннее раскаяние обвиняемого и то, что он полностью возместил нанесенный государству ущерб, суд назначил ему штраф в размере 221 тыс. грн", — сообщает о решении суда ГБР.

Работник ТЦК был отстранен на момент расследования, но после вынесения приговора его перевели на службу в другое подразделение.

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