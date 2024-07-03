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Суд рассмотрел апелляционную жалобу Тищенко: какое решение было принято по народному депутату

Народный депутат Николай Тищенко останется под домашним арестом до 23 августа 2024 года.

3 июля 2024, 15:10
Автор:
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Slava Kot
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Киевский апелляционный суд рассмотрел жалобу народного депутата Николая Тищенко об изменении меры пресечения. По решению суда, апелляция Тищенко была отклонена и нардеп будет отбывать под круглосуточным домашним арестом.

Суд рассмотрел апелляционную жалобу Тищенко: какое решение было принято по народному депутату

Народный депутат Николай Тищенко. Фото из открытых источников

Киевский апелляционный суд опубликовал заявление относительно народного депутата Украины, подозреваемого в незаконном лишении свободы военнослужащего в Днепре. В заявлении не названо имя депутата, однако именно Николай Тищенко недавно попал в скандал в Днепре, связанный с военным, а также получил меру пресечения – круглосуточный домашний арест.

"По результатам апелляционного рассмотрения определение следственного судьи Печерского районного суда города Киева от 25 июня 2024 оставлено без изменений, апелляционную жалобу стороны защиты — без удовлетворения", — сообщил Киевский апелляционный суд.

Согласно решению Тищенко будет находиться под круглосуточным домашним арестом до 23 августа 2024 года. Исключением меры пресечения может стать оказание медицинской помощи и движение подозреваемого к укрытию при чрезвычайных ситуациях.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о деталях обыска в квартире Николая Тищенко. В сеть попало видео, где народный депутат разбивает о стол свой мобильный телефон. Кроме того, в доме Тищенко нашли свертки с деньгами. Во время объявления меры пресечения Тищенко рассказал, готов ли сложить свой депутатский мандат.

Также "Комментарии" писали о том, что у Зеленского прокомментировали скандал с Николаем Тищенко, подозреваемым в незаконном лишении свободы военного в Днепре.



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Обсуждения

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хунта

3 июля 2024, 14:41

щей таке в коли бувае


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