Суд рассмотрел апелляционную жалобу Тищенко: какое решение было принято по народному депутату

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Slava Kot
Киевский апелляционный суд рассмотрел жалобу народного депутата Николая Тищенко об изменении меры пресечения. По решению суда, апелляция Тищенко была отклонена и нардеп будет отбывать под круглосуточным домашним арестом.
Народный депутат Николай Тищенко. Фото из открытых источников
Киевский апелляционный суд опубликовал заявление относительно народного депутата Украины, подозреваемого в незаконном лишении свободы военнослужащего в Днепре. В заявлении не названо имя депутата, однако именно Николай Тищенко недавно попал в скандал в Днепре, связанный с военным, а также получил меру пресечения – круглосуточный домашний арест.
Согласно решению Тищенко будет находиться под круглосуточным домашним арестом до 23 августа 2024 года. Исключением меры пресечения может стать оказание медицинской помощи и движение подозреваемого к укрытию при чрезвычайных ситуациях.
Ранее портал "Комментарии" сообщал о деталях обыска в квартире Николая Тищенко. В сеть попало видео, где народный депутат разбивает о стол свой мобильный телефон. Кроме того, в доме Тищенко нашли свертки с деньгами. Во время объявления меры пресечения Тищенко рассказал, готов ли сложить свой депутатский мандат.
Также "Комментарии" писали о том, что у Зеленского прокомментировали скандал с Николаем Тищенко, подозреваемым в незаконном лишении свободы военного в Днепре.
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хунта
3 июля 2024, 14:41
щей таке в коли бувае