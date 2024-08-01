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В Тернополе поймали депутата: переправил за границу десятки уклонистов

В Тернопольской области будут судить депутата сельского совета, который под видом волонтеров переправил за границу 74 военнообязанных.

сегодня, 17:10
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Slava Kot

Следователи Главного управления Национальной полиции в Тернопольской области закончили досудебное расследование над депутатом одного из местных сельских советов. Ему грозит до семи лет лишения свободы.

В Тернополе поймали депутата: переправил за границу десятки уклонистов

Депутат переправлял за границу уклонистов. Фото из открытых источников

Следствие установило, что депутат одного из сельских советов, который был мобилизован и проходил службу в одной из воинских частей города Тернополя, получил доступ к служебной документации.

"Он вносил ложные сведения в письма-обоснования для выезда волонтеров за границу с целью ввоза гуманитарной помощи для военных", — сообщает полиция.

Народный избранник вместо реальных фамилий волонтеров вписывал данные военнообязанных, которые уклоняются от мобилизации. Таким образом, уклонисты были включены в автоматизированную систему, беспрепятственно пересекали границу и не возвращались в Украину.

С начала полномасштабного вторжения к январю 2023 года подозреваемый депутат организовал незаконное пересечение границы для 74 уклонистов.

Полиция направила обвиняемый акт в суд. Депутату сельсовета объявили подозрение по ч. 2 ст. 332 УК – организация незаконного перенаправления лиц через государственную границу. За преступление мужчине грозит до семи лет тюрьмы.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о шокирующем убийстве в Тернополе, где военный застрелил сержанта из-за романа с его женой.

Также "Комментарии" писали о подозреваемом в убийстве Фарион. Его адвокат указал на важную деталь, благодаря которой 18-летний может избежать тюрьмы. Поскольку парень совершил не больше одного убийства, он может заключить контракт с армией и не попасть за решетку.



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