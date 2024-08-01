В Тернополе поймали депутата: переправил за границу десятки уклонистов

Следователи Главного управления Национальной полиции в Тернопольской области закончили досудебное расследование над депутатом одного из местных сельских советов. Ему грозит до семи лет лишения свободы.



Депутат переправлял за границу уклонистов. Фото из открытых источников

Следствие установило, что депутат одного из сельских советов, который был мобилизован и проходил службу в одной из воинских частей города Тернополя, получил доступ к служебной документации.

"Он вносил ложные сведения в письма-обоснования для выезда волонтеров за границу с целью ввоза гуманитарной помощи для военных", — сообщает полиция.

Народный избранник вместо реальных фамилий волонтеров вписывал данные военнообязанных, которые уклоняются от мобилизации. Таким образом, уклонисты были включены в автоматизированную систему, беспрепятственно пересекали границу и не возвращались в Украину.

С начала полномасштабного вторжения к январю 2023 года подозреваемый депутат организовал незаконное пересечение границы для 74 уклонистов.

Полиция направила обвиняемый акт в суд. Депутату сельсовета объявили подозрение по ч. 2 ст. 332 УК – организация незаконного перенаправления лиц через государственную границу. За преступление мужчине грозит до семи лет тюрьмы.

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