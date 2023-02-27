Статистика преступлений: в прошлом году уменьшилась доля правонарушений против собственности

В 2022 году в Украине учтено 362 636 уголовных правонарушений против 321 443 в 2021. Рост преступности составил 8,8%, пишут "Комментарии" по статистике Офиса Генпрокурора.



Снижение количества краж и взяточничества

Процент особо тяжких преступлений кратно вырос. К таким преступлениям относятся государственная измена, умышленное убийство и т.д. Увеличилось количество тяжких преступлений, а вот доля легких правонарушений и уголовных проступков уменьшилась.

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Существенно уменьшилась доля правонарушений против собственности, жизни и здоровья человека.

Учитывая военные действия существенно возросло количество умышленных убийств, одновременно уменьшилось количество умышленных телесных повреждений. Количество преступлений против собственности снизилось по основным статьям почти вдвое, хотя доля мошенников выросла.

Уголовные правонарушения в сфере служебной деятельности. По всем статьям по которым предусмотрена ответственность для должностных лиц при исполнении своих полномочий в 2022 году зафиксировано снижение преступности. В частности, взяток брали на 37% меньше чем в 2021. А вот предлагали взятки в 2022 году по сравнению с 2021 годом почти так же.





Как писали "Комментарии" ранее, по статистике в прошлом году процент особо тяжких преступлений кратно вырос. К таким преступлениям относятся государственная измена, умышленное убийство и т.д. Увеличилось количество тяжких преступлений, а вот доля легких правонарушений и уголовных проступков уменьшилась. Стало больше преступлений в отношении основ национальной безопасности, умышленных убийств, военных преступлений. Правоохранители в 2022 году зафиксировали 60 387 преступлений по статье 438 УК — нарушение законов и обычаев войны.

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