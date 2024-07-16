Стало известно, сколько военных было осуждено за самовольное оставление части

Глава Верховного Суда Станислав Кравченко заявил, что в 2023 году более 1500 военных были осуждены за самовольное оставление воинской части (СОЧ). По его словам, количество осужденных за войные преступления увеличилось. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание "Интерфакс-Украина".



Более 1500 военных осудили за СЗЧ. Фото из открытых источников

Председатель Верховного Суда Станислав Кравченко, использовав статистику Государственной судебной администрации, рассказал, что самым распространенным преступлением среди военнослужащих было самовольное оставление воинской части.

"За СОЧ в 2023 году осуждено 1 тыс. 577 военных, из которых 30 – женщины. Согласно данным ГСА, это самое распространенное преступление, поскольку составляет 61% всех осужденных за военные уголовные правонарушения", – рассказал Кравченко.

За дезертирство в 2023 году было осуждено 113 военных, еще 35 человек получили сроки за нарушение правил обращения с оружием. Кроме того, за уклонение от военной службы из-за самотравмирования было приговорено 32 человека.

По словам Кравченко, еще 37 человек были осуждены за потерю военного имущества. Однако судья не указал, какое именно имущество было потеряно военными.

"В целом количество осужденных за военные преступления в 2023 году было значительно выше, чем в 2022 году, — 2 тыс. 585 человек и 1 тыс. 490 соответственно. Речь идет о приговорах, которые уже вступили в законную силу", — сказал Кравченко.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что нардеп озвучил ужасные цифры по ВВК и объяснил, что не так с прохождением военно-врачебной комиссии.

Также "Комментарии" писали, что уклонисты могут получить несколько штрафов, а затем ТЦК конфискует у них жилье из-за отсутствия обновленных данных.