Стало известно, сколько уклонистов поймала полиция во Львовской области

Территориальный центр комплектования Львовской области направил в полицию обращение о розыске более двух тысяч человек, избегающих мобилизации в Украине. Теперь стало известно, скольких уклонистов смогла найти полиция и доставить в ТЦК. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на "Твой город".



Полиция помогает ТЦК находить уклонистов. Фото из открытых источников

ТЦК Львовской области отправило в полицию направление о розыске 2146 мужчин, избегающих мобилизации. За первые три полных месяца 2024 года полиция смогла найти и доставить в ТЦК более половины разыскиваемых уклонистов – 1226 человек. Остальные до сих пор находятся в розыске полиции.

Во Львовском ТЦК объяснили, что остальные военнообязанные не были найдены по нескольким причинам. В частности, многие объявленные в розыск уклонисты не проживают по месту регистрации, работают и живут в других областях, или временно покинули Львовскую область.

Полиция активно сотрудничает с ТЦК в разных областях Украины. В частности, в Черновицкой области объявлено в розыск около 5 тыс. человек, в Волынской более 8 тыс., а в Ивано-Франковской области в розыске находится 40 тыс. человек из-за неявки в ТЦК.

Первого нарушения за неявку в военкомат после вручения повестки карается штрафом до 1700 гривен и составлением протокола об административной ответственности. Если же происходит повторное нарушение, тогда это может повлечь за собой уголовную ответственность, штраф до 8500 гривен или заключение.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что женщина рассказала о трагическом смертельном случае после задержания ее сына работниками Хмельницкого ТЦК. На такие заявления отреагировали в военкомате и объяснили ситуацию.

Также "Комментарии" писали о том, что в полиции объяснили, как и почему доставляют уклонистов в ТЦК.