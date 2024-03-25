Сколько стоит показать средний палец полицейскому: суд оштрафовал жителя Львовщины

Николаевский районный суд Львовской области наказал мужчину, который показал средний палец полицейскому. Суд признал жителя Львовщины виновным в мелком хулиганстве и наказал его за фак полицейскому минимальным штрафом – 51 гривна.



Средний палец (фак). Фото иллюстративное

В постановлении суда подробно описана ситуация, которая произошла 9 февраля на остановке в селе Киевец Львовской области. Мужчина находясь в авто открыл дверь и показал непристойный жест в сторону проезжавшей мимо патрульной машины полиции.

Сам обвиняемый не признал вину и настаивал, что не показывал фак полиции.

"Показывал средний палец соседу, а не работникам полиции", – заявил в суде мужчина.

18 марта произошел суд, рассмотревший инцидент с показом среднего пальца полицейскому. Судья Владимир Павлив вынес приговор, в котором оштрафовал мужчину на 51 гривну за непристойный жест. Кроме того, обвиняемый обязан уплатить 605,5 гривен судебного сбора. На решение суда мужчина может подать апелляцию.

Средний палец, или фак – это непристойный жест, который служит прямым оскорблением или грубым требованием оставить в покое.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что во Львовской области суд оштрафовал школьника за мем об учительнице. Учительница заявила, что 13-летний ученик создал мем, оскорбляющий ее честь и достоинство, поэтому обратилась с жалобой в полицию. На родителей школьника составили административное нарушение по поводу ненадлежащего исполнения их родительских обязанностей.

Также "Комментарии" писали, что в Финляндии мужчину наказали за "символ мира", который он установил перед российским посольством в знак поддержки Украины в войне.