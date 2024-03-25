Сколько стоит показать средний палец полицейскому: суд оштрафовал жителя Львовщины

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Slava Kot
Николаевский районный суд Львовской области наказал мужчину, который показал средний палец полицейскому. Суд признал жителя Львовщины виновным в мелком хулиганстве и наказал его за фак полицейскому минимальным штрафом – 51 гривна.
Средний палец (фак). Фото иллюстративное
В постановлении суда подробно описана ситуация, которая произошла 9 февраля на остановке в селе Киевец Львовской области. Мужчина находясь в авто открыл дверь и показал непристойный жест в сторону проезжавшей мимо патрульной машины полиции.
Сам обвиняемый не признал вину и настаивал, что не показывал фак полиции.
18 марта произошел суд, рассмотревший инцидент с показом среднего пальца полицейскому. Судья Владимир Павлив вынес приговор, в котором оштрафовал мужчину на 51 гривну за непристойный жест. Кроме того, обвиняемый обязан уплатить 605,5 гривен судебного сбора. На решение суда мужчина может подать апелляцию.
Средний палец, или фак – это непристойный жест, который служит прямым оскорблением или грубым требованием оставить в покое.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что во Львовской области суд оштрафовал школьника за мем об учительнице. Учительница заявила, что 13-летний ученик создал мем, оскорбляющий ее честь и достоинство, поэтому обратилась с жалобой в полицию. На родителей школьника составили административное нарушение по поводу ненадлежащего исполнения их родительских обязанностей.
Также "Комментарии" писали, что в Финляндии мужчину наказали за "символ мира", который он установил перед российским посольством в знак поддержки Украины в войне.
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