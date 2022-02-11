Схватка между копачами янтаря и сбушниками: на спецназовцев напали с топорами и бензопилами

В Ровенской области произошло столкновение между сотрудниками СБУ и нелегальными копачами янтаря. В результате, ранения получили 5 гражданских и 3 правоохранителей. Как сообщили в СБУ, копатели сопротивлялись работникам службы, затеяли драку с применением ножей, топоров и бензопил. Спецназовцам пришлось применить огнестрельное оружие. Теперь Государственное бюро расследований проверяет, не превысили ли правоохранители свои полномочия. Об этом сообщили в пресс-службе ГБР, передает портал "Комментарии".

Янтарь СБУ. Фото с сайта ДБР

Как стало известно, столкновение произошло еще вчера, 10 февраля под вечер возле села Ельное Сарнинского района Ровенской области. Группу гражданских заподозрили в незаконной добыче янтаря. При проверке копатели оказали сопротивление, набросившись с ножами, топорами и бензопилами. Спецназовцы в ответ использовали огнестрельное оружие. С ранениями в больницу попали пятеро нарушителей, у них ранения ног и предплечья. Угрозы для их жизни нет. Также ранения получили три работника СБУ.

В ГБР начали расследование.

"Предварительная квалификация правонарушения: превышение власти или служебных полномочий работником правоохранительного органа с применением оружия (ч. 2 ст. 365 УК Украины). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от 3 до 8 лет", — сообщили в ГБР.

Напомним, ранее "Комментарии" писали о том, что 10 февраля в call-центр Службы безопасности Украины поступила информация о получении анонимного сообщения о минировании всех торговых центров в городах Киев, Одесса, Харьков, Днепр и Кривой Рог Днепропетровской области. Такие сообщения дестабилизируют ситуацию в городах, поскольку правоохранители вынуждены обязательно проверить каждый объект. Это занимает в среднем от 3 до 4 часов. В настоящее время останавливается работа заведения, проводится эвакуация всех посетителей и работников. К проверке привлекают следователей, группу взрывотехников и кинологов со служебными собаками, патрульных, спасателей и медиков "скорой". В СБУ провели расследование и пришли к выводу, что украинцам якобы платят за уведомление о минировании спецслужбы РФ. Договоренности ведутся через телеграммы. Тогда в Нацполиции озвучивали информацию, что за сутки в разных городах Украины заменяли более 600 объектов.

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