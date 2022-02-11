В Украину прибыла партия Javelin и боеприпасов от США

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Людмила Слободенюк
За сегодня и вчера (10-11 февраля) в Украину прибыли уже три самолета с военной техникой и боеприпасами от Правительства США. Об этом в Facebook сообщил Министр обороны Украины Алексей Резников, передает портал "Комментарии".
Javelin и боеприпасы от США. Фото из открытых источников
Напомним, вчера, 10 февраля, украинская сторона получила разнообразную военную амуницию, противотанковые установки Javelin и боевые выстрелы для гарнатометов. 130 тонн оборонной помощи были доставлены двумя самолетами.
Сегодня, 11 февраля, в Киев прилетел третий самолет из США. На его борту было еще 90 тонн боеприпасов.
Всего с начала года США отправили в Украину 16 самолетов с военной помощью, общим весом 1300 тонн.
Напомним, на 2022 год в оборонном бюджете США предусмотрено 300 миллионов долларов в поддержку Вооруженных сил Украины.
Напомним, ранее "Комментарии" писали о том, что премьер-министр Британии опасается, что Европа находится в "пропасти", поскольку Россия расширяет свои силы на границах Украины . Ранее в штаб-квартире НАТО Джонсон заявил, что ситуация вступила в "самый опасный момент". Его слова повторил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг, который добавил: "Количество российских войск растет. Время предупреждения о возможной атаке сокращается".
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