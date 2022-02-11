В Украину прибыла партия Javelin и боеприпасов от США

За сегодня и вчера (10-11 февраля) в Украину прибыли уже три самолета с военной техникой и боеприпасами от Правительства США. Об этом в Facebook сообщил Министр обороны Украины Алексей Резников, передает портал "Комментарии".

Javelin и боеприпасы от США. Фото из открытых источников

Напомним, вчера, 10 февраля, украинская сторона получила разнообразную военную амуницию, противотанковые установки Javelin и боевые выстрелы для гарнатометов. 130 тонн оборонной помощи были доставлены двумя самолетами.

Сегодня, 11 февраля, в Киев прилетел третий самолет из США. На его борту было еще 90 тонн боеприпасов.

Всего с начала года США отправили в Украину 16 самолетов с военной помощью, общим весом 1300 тонн.

"Птицы прилетают, словно возвращаются из теплых краев! Сегодня поступило еще 90 тонн боеприпасов от Вооруженных Штатов Америки для вооруженных сил Украины. Общий вес военной помощи от США на данный момент достигает 1300 тонн", — написал Алексей Резников в Facebook.

Напомним, на 2022 год в оборонном бюджете США предусмотрено 300 миллионов долларов в поддержку Вооруженных сил Украины.

Напомним, ранее "Комментарии" писали о том, что премьер-министр Британии опасается, что Европа находится в "пропасти", поскольку Россия расширяет свои силы на границах Украины . Ранее в штаб-квартире НАТО Джонсон заявил, что ситуация вступила в "самый опасный момент". Его слова повторил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг, который добавил: "Количество российских войск растет. Время предупреждения о возможной атаке сокращается".

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