Шокирующий случай в Боснии: мужчина в прямом эфире застрелил бывшую жену

Популярный в Боснии культурист Нермин Сулейманович начал трансляцию в своем профиле в Instagram и заявил, что зрители "увидят, как выглядит убийство вживую". Тогда он развернул камеру на свою избитую и окровавленную жену и выстрелил ей в голову. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на Blic.

Мужчина в Боснии убил бывшую жену в прямом эфире. Фото из открытых источников

Женщина, по имени Низама Хечемович пожаловалась на насилие со стороны бывшего супруга Нермина Сулеймановича. Она обратилась в суд с ходатайством о защите от своего бывшего мужа, однако судьи отклонили просьбу Хечемовича. Это случилось несмотря на то, что ранее Сулейманович обвинялся в торговле наркотиками и участии во многих драках.



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Через несколько дней после этого Нермин Сулейманович начал трансляцию в своем профиле в Instagram, где показал свою избитую жену и заявил, что убьет ее. Муж перевел камеру на Низам Хечемович и пояснил, что "имеет дело с проституткой, которая доносит на него в полицию", а затем выстрелил в голову бывшей жене. Это все происходило на фоне криков их малолетнего ребенка. Впоследствии оказалось, что за трансляцией убийства в прямом эфире наблюдали около 12 тыс. человек.

После убийства мужчина начал бежать с места преступления, совершил еще два убийства и ранил нескольких человек, в том числе полицейского. Сулейманович во время бегства успел ограбить автозаправку и отправился в деревню, где укрылся в заброшенной ферме. Во время побега мужчина делал короткие прямые трансляции в соцсети, рассказывая о своих действиях. Когда полиция нашла и окружила мужчину, он застрелился.

Министерство внутренних дел Боснии и Герцеговины объявило о подробном расследовании инцидента. Не только по обстоятельствам происшествия, но и по решению судьи, отказавшемуся запретить Сулеймановичу приближаться к бывшей жене.

За последние семь лет в Боснии и Герцеговине из-за домашнего насилия были убиты 60 женщин. Однако боснийский ресурс Blic отмечает, что на самом деле их количество может быть больше. Общественность резко отреагировала на убийство женщины. В крупнейших городах Боснии анонсированы демонстрации в поддержку требований усилить наказание за избиение женщин. Протестующие также указывают на факты феминицида – преступления на почве ненависти по признаку пола и гендера в отношении женщин.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что популярная спортсменка стала жертвой нападения 10 человек.

Также "Комментарии" писали о трагическом случае во Франции, где 71-летний пенсионер застрелил ребенка.