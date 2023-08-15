logo

BTC/USD

29407.38

ETH/USD

1842.38

LTC/USD

81.84

USD/UAH

37.45

EUR/UAH

41.40

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Криминал Шокирующий случай в Боснии: мужчина в прямом эфире застрелил бывшую жену
commentss НОВОСТИ Все новости

Шокирующий случай в Боснии: мужчина в прямом эфире застрелил бывшую жену

Власти Боснии объявили о начале расследования тройного убийства, одно из которых транслировалось в прямом эфире.

сегодня, 10:25
Автор:
avatar

Slava Kot
Поделитесь публикацией:

Популярный в Боснии культурист Нермин Сулейманович начал трансляцию в своем профиле в Instagram и заявил, что зрители "увидят, как выглядит убийство вживую". Тогда он развернул камеру на свою избитую и окровавленную жену и выстрелил ей в голову. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на Blic.

Шокирующий случай в Боснии: мужчина в прямом эфире застрелил бывшую жену

Мужчина в Боснии убил бывшую жену в прямом эфире. Фото из открытых источников

Женщина, по имени Низама Хечемович пожаловалась на насилие со стороны бывшего супруга Нермина Сулеймановича. Она обратилась в суд с ходатайством о защите от своего бывшего мужа, однако судьи отклонили просьбу Хечемовича. Это случилось несмотря на то, что ранее Сулейманович обвинялся в торговле наркотиками и участии во многих драках.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Через несколько дней после этого Нермин Сулейманович начал трансляцию в своем профиле в Instagram, где показал свою избитую жену и заявил, что убьет ее. Муж перевел камеру на Низам Хечемович и пояснил, что "имеет дело с проституткой, которая доносит на него в полицию", а затем выстрелил в голову бывшей жене. Это все происходило на фоне криков их малолетнего ребенка. Впоследствии оказалось, что за трансляцией убийства в прямом эфире наблюдали около 12 тыс. человек.

После убийства мужчина начал бежать с места преступления, совершил еще два убийства и ранил нескольких человек, в том числе полицейского. Сулейманович во время бегства успел ограбить автозаправку и отправился в деревню, где укрылся в заброшенной ферме. Во время побега мужчина делал короткие прямые трансляции в соцсети, рассказывая о своих действиях. Когда полиция нашла и окружила мужчину, он застрелился.

Министерство внутренних дел Боснии и Герцеговины объявило о подробном расследовании инцидента. Не только по обстоятельствам происшествия, но и по решению судьи, отказавшемуся запретить Сулеймановичу приближаться к бывшей жене.

За последние семь лет в Боснии и Герцеговине из-за домашнего насилия были убиты 60 женщин. Однако боснийский ресурс Blic отмечает, что на самом деле их количество может быть больше. Общественность резко отреагировала на убийство женщины. В крупнейших городах Боснии анонсированы демонстрации в поддержку требований усилить наказание за избиение женщин. Протестующие также указывают на факты феминицида – преступления на почве ненависти по признаку пола и гендера в отношении женщин.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что популярная спортсменка стала жертвой нападения 10 человек.

Также "Комментарии" писали о трагическом случае во Франции, где 71-летний пенсионер застрелил ребенка.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.blic.rs/vesti/hronika/evo-sta-ceka-sve-one-koji-su-na-instagramu-navijali-za-krvnika-iz-gradacca/x9dwrld
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!