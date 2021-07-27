СБУ раскрыла схему продаж детей за границу: за сколько продавали младенцев (ФОТО)

Служба безопасности Украины раскрыла схему продаж детей за границу. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

В Украине продавали детей иностранцам. ФОТО: пресс-служба СБУ

Как стало известно, правоохранители раскрыли межрегиональную группировку, которая "поставляла" заграницу иностранцам младенцев, якобы в рамках программы суррогатного материнства.

Сообщается, что правонарушители помогали иностранным гражданам в создании фиктивных браков с украинками. Со временем "свои" медицинские работники указывали в документах "бесплодие" жены. А это в свою очередь являлось основанием для использования дополнительных репродуктивных технологий. После этого велся поиск женщины для суррогатного материнства. Как только рождался ребёнок, фиктивный брак расторгался и иностранец формально получал право на вывоз новорожденного за пределы Украины.

Также сообщается, что ребёнок со всеми поддельными документами обходился иностранцам в 60 тысяч долларов США. В рамках уголовного производства сотрудниками Службы безопасности Украины были проведены обыски в центре репродуктивной медицины, а также по месту жительства участников преступной схемы. В результате обысков правоохранители изъяли компьютерную технику и документы.

На данный момент злоумышленникам было сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления.





Напомним, ранее издание "Комментарии" уже сообщало о том, что в Виннице сотрудники СБУ и Национальной полиции обнаружили самую большую ферму для добычи криптовалют. Из-за того, что майнинг требует больших затрат электроэнергии, правонарушители разместили ферму на промышленной территории "Винницаоблэнерго". Сотрудники СБУ изъяли около пяти тысяч единиц компьютерной техники. Подробнее об этом читайте в нашей статье.

Также портал "Комментарии" уже информировал о том, что несколько компаний в Днепре обогощались, выигрывая тендеры ФСО и МВД РФ. Их деятельность была раскрыта благодаря контрразведке Службы безопасности Украины и обласной прокуратуры. Силовики провели обыски на предприятиях. Подробнее об этом читайте в нашей статье.

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