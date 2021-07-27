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Главная Новости Общество Криминал СБУ раскрыла схему продаж детей за границу: за сколько продавали младенцев (ФОТО)
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СБУ раскрыла схему продаж детей за границу: за сколько продавали младенцев (ФОТО)

Правоохранители раскрыли межрегиональную группировку, которая продавала детей иностранцам

сегодня, 11:15
Автор:

Денис Подставной

Служба безопасности Украины раскрыла схему продаж детей за границу. Об этом сообщает пресс-служба СБУ. 

СБУ раскрыла схему продаж детей за границу: за сколько продавали младенцев (ФОТО)

В Украине продавали детей иностранцам. ФОТО: пресс-служба СБУ

Как стало известно, правоохранители раскрыли межрегиональную группировку, которая "поставляла" заграницу иностранцам младенцев, якобы в рамках программы суррогатного материнства. 

Сообщается, что правонарушители помогали иностранным гражданам в создании фиктивных браков с украинками. Со временем "свои" медицинские работники указывали в документах "бесплодие" жены. А это в свою очередь являлось основанием для использования дополнительных репродуктивных технологий.  После этого велся поиск женщины для суррогатного материнства. Как только рождался ребёнок, фиктивный брак расторгался и иностранец формально получал право на вывоз новорожденного за пределы Украины. 

Также сообщается, что ребёнок со всеми поддельными документами обходился иностранцам в 60 тысяч долларов США. В рамках уголовного производства сотрудниками Службы безопасности Украины были проведены обыски в центре репродуктивной медицины, а также по месту жительства участников преступной схемы. В результате обысков правоохранители изъяли компьютерную технику и документы.

На данный момент злоумышленникам было сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления. 

СБУ раскрыла схему продаж детей за границу: за сколько продавали младенцев (ФОТО) - фото 2

Напомним, ранее издание "Комментарии" уже сообщало о том, что в Виннице сотрудники СБУ и Национальной полиции обнаружили самую большую ферму для добычи криптовалют. Из-за того, что майнинг требует больших затрат электроэнергии, правонарушители разместили ферму на промышленной территории "Винницаоблэнерго". Сотрудники СБУ изъяли около пяти тысяч единиц компьютерной техники. Подробнее об этом читайте в нашей статье. 

Также портал "Комментарии" уже информировал о том, что несколько компаний в Днепре обогощались, выигрывая тендеры ФСО и МВД РФ. Их деятельность была раскрыта благодаря контрразведке Службы безопасности Украины и обласной прокуратуры. Силовики провели обыски на предприятиях. Подробнее об этом читайте в нашей статье. 


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Источник: https://ssu.gov.ua/
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