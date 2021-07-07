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Главная Новости Общество Криминал Контрразведка СБУ разоблачила группу предприятий, обогащавшихся на поставках военных товаров в Россию
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Контрразведка СБУ разоблачила группу предприятий, обогащавшихся на поставках военных товаров в Россию

Торговцы создали целый ряд предприятий в Днепре и участвовали в тендерах МВД России

сегодня, 13:43
Автор:

Андрей Ройко

Несколько аффилированных компаний в Днепре незаконно обогащались, выигрывая тендеры Федеральной службы охраны и Министерства внутренних дел Российской Федерации. Деятельность предприятий велась в обход действующего законодательства Украины. Их деятельность была разоблачена и остановлена контрразведкой СБУ и областной прокуратурой, сообщают в пресс-центре управления.

Контрразведка СБУ разоблачила группу предприятий, обогащавшихся на поставках военных товаров в Россию

На складах предприятий силовики изъяли 1200 единиц продукции военного назначения, фото СБУ

По предварительной информации от контрразведчиков, товары днепровских предприятий использовались для комплектования военных транспортных средств и бронетехники страны-агрессора. Схему поставок своих товаров российским силовым органам и армии организовали руководители одной из компаний-производителей запасных частей. Им было известно, что некоторые виды продукции их предприятий подпадают под экспортный контроль, так как по техническим характеристикам относятся к товарам военного назначения. Однако жажда обогащения оказалась большей патриотических чувств. Ведь вполне возможно, что и военная техника россиян на Донбассе могла содержать компоненты от украинских предприятий.

Проведя санкционированные обыски, украинские силовики изъяли во время рейдов документацию на поставленные товары в Россию, компьютерную технику, производственное оборудование и 1200 единиц товаров военного назначения. Все изъятое направлено на экспертизу, по результатам которой будет принято решение относительно уголовного дела.

Следственные действия продолжаются, круг лиц, которые могли быть еще причастными к нарушению законодательства Украины, — устанавливается.

Эти действия правоохранителей происходят на фоне ожиданий реформирования системы СБУ, которая должна скоро начаться.


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Источник: https://ssu.gov.ua/novyny/kontrrozvidka-sbu-vykryla-nyzku-pidpryiemstv-u-dnipri-yaki-nezakonno-postachaly-viiskovi-tovary-v-rf
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