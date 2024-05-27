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Работник ТЦК зарабатывал миллионы на уклонистах: ГБР разоблачило схему

ГБР обнаружило работника ТЦК, который организовал схему избегания мобилизации для уклонистов и заработал на ней миллионы гривен.

сегодня, 14:47
Автор:
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Slava Kot
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Сотрудники Государственного бюро расследований (ГБР) обнаружили работника Приморского районного ТЦК и СП Одессы, создавшего схему для незаконного заработка. Мужчина брал деньги у военнообязанных, которые хотели избежать мобилизации.

Работник ТЦК зарабатывал миллионы на уклонистах: ГБР разоблачило схему

ГБР разоблачило работника ТЦК, организовавшего схему для уклонистов. Фото из открытых источников

С июля 2023 года руководитель ТЦК вмешивался в работу электронной базы реестра военнообязанных "Оберег" и менял информацию о военнообязанных так, что они становились непригодными для службы в армии.

ГБР обнаружили, что за почти год такой деятельности были изменены данные о 138 людях. "Услуга" по изменению данных, позволявшей избегать мобилизации стоила 4,5-7 тыс. долларов.

Таким образом, по информации ГБР разоблаченный сотрудник ТЦК смог заработать минимум миллион долларов, или около 40 млн гривен.

Сотрудники ГБР установили всех лиц, воспользовавшихся услугой. В ближайшее время, оставшееся в Украине, будут доставлены в ТЦК для обновления данных, прохождения ВВК и мобилизации. 

Сотруднику ТЦК выдвинули подозрение по ч. 5 ст. 361 УК Украины, предусматривающей наказание 10-15 лет лишения свободы.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Одесском ТЦК женщина пожаловалась на мужчину в военной форме, который напал на нее и нанес ей несколько ударов костылями.

Также "Комментарии" писали о случае, когда в Одесской области люди в военной форме схватили 14-летнего подростка, затолкали его в автомобиль. После того, как выяснилось, что парень несовершеннолетний, его отпустили в нескольких километрах от дома. В Одесском ТЦК отреагировали на инцидент.



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Источник: https://dbr.gov.ua/news/dbr-vikrilo-bagatomiljonnu-shemu-zarobitku-na-uhilyantah-v-odeskomu-centri-komplektuvannya
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