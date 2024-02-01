Подростка из Буковины будут судить за «минирование» школы в столице

17-летнего жителя Буковины будут судить за ложное сообщение о заминировании школы в столице. По данным следствия, подросток направил на электронную почту образовательного учреждения в Киеве письмо о том, что школа "заминирована".

Подросток был участником анонимных сообществ по "минированию"

Сотрудники взрывотехнической и кинологической служб никаких взрывных устройств или взрывоопасных веществ не обнаружили.

"Особу "шутника" установили сотрудники киберполиции. Как выяснилось, парень – активный пользователь анонимных сообществ в мессенджерах, участники которых посылают ошибочные сообщения о заминировании учебных заведений и государственных учреждений",

– сообщили в пресс-службе Черновицкой областной прокуратуры.

Там отмечают, что в одном из таких мессенджеров подросток хвастался о рандомном заминировании школы.

Досудебное расследование в данном производстве осуществляли следователи Черновицкого районного управления полиции при оперативном сопровождении отдела противодействия киберпреступлениям в Черновицкой области ГКП Нацполиции.

Кроме того, по информации "Комментариев", несколько дней подряд неизвестные массово "минируют" школы в Ивано-Франковске. При проверке учебных заведений никаких взрывоопасных устройств не обнаружено.

Напомним, "Комментарии" писали, что дети Украины и Карабаха погибают от рекордного заминирования территорий.

Также "Комментарии" писали, что британец преодолел 2 000 км из Лондона во Львов на велосипеде, чтобы собрать деньги на разминирование Украины . В рамках благотворительной акции, иностранец поставил цель – собрать средства на фандрайзинговой платформе для разминирования украинской территории. Мужчина был поражен тем, что от неразорванных мин и снарядов в Украине страдают невинные люди, часто дети. Будучи отцом, Том решил как-то помочь в этой ситуации, и потому решился на велопутешествие. Чтобы благодаря собранным средствам позаботиться о безопасности украинских детей в будущем.



