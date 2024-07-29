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Подозреваемый в убийстве Фарион может избежать тюрьмы: адвокат указал на важную деталь

Если вина в убийстве Фарион будет доказана, то 18-летний Вячеслав Зинченко сможет избежать тюрьмы из-за недавних изменений в законодательстве.

сегодня, 15:15
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Slava Kot

Адвокат Игорь Сулима считает, что подозреваемый в убийстве украинского языковеда Ирины Фарион может избежать тюрьмы. По словам адвоката, такой вариант возможен благодаря изменениям в законодательство о мобилизации, позволяющем мобилизовать заключенных.

Подозреваемый в убийстве Фарион может избежать тюрьмы: адвокат указал на важную деталь

Подозреваемый в убийстве Фарион Вячеслав Зинченко. Фото из открытых источников

По закону о мобилизации в ряды ВСУ могут попасть даже совершившие убийство. Как объясняет адвокат подозреваемого в убийстве Фарион Игорь Сулима, не имеют права на мобилизацию осужденные, совершившие убийство двух или более человек, что позволяет Вячеславу Зинченко воспользоваться такой возможностью.

"Пока он в статусе подсудимого. Следовательно, не может быть мобилизован до приговора суда", — подчеркнул Сулима.

Адвокат подсудимого также указывает, что представленные следствием доказательства не доказывают вину 18-летнего Вячеслава Зинченко.

"В любой западной стране дело с такими доказательствами развалилось бы сразу", — подчеркнул Сулима и добавил, что нужно дождаться результатов экспертиз.

Сам подозреваемый в убийстве Фарион Вячеслав Зинченко говорит, что не убивал языковеда.

Напомним, что 19 июля на одной из улиц Львова мужчина выстрелил в голову Ирину Фарион. Языковеда доставили в больницу, где через несколько часов она умерла.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Министерстве внутренних дел рассказали о деталях убийства Фарион, в частности, когда подозреваемый прибыл во Львов и как отслеживал языковеда. По словам представителей министерства предположительный убийца Фарион приехал на поезде из Днепра во Львов за 10 дней до убийства.

Также "Комментарии" писали о том, что в Украине заключили контракты с Минобороны первые заключённые женщины.



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Источник: https://apostrophe.ua/ua/news/society/accidents/2024-07-27/mojet-li-podozrevaemyiy-v-ubiystve-farion-mobilizovatsya-v-armiyu-otvet-advokata/327397
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