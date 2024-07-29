Подозреваемый в убийстве Фарион может избежать тюрьмы: адвокат указал на важную деталь

Адвокат Игорь Сулима считает, что подозреваемый в убийстве украинского языковеда Ирины Фарион может избежать тюрьмы. По словам адвоката, такой вариант возможен благодаря изменениям в законодательство о мобилизации, позволяющем мобилизовать заключенных.



Подозреваемый в убийстве Фарион Вячеслав Зинченко. Фото из открытых источников

По закону о мобилизации в ряды ВСУ могут попасть даже совершившие убийство. Как объясняет адвокат подозреваемого в убийстве Фарион Игорь Сулима, не имеют права на мобилизацию осужденные, совершившие убийство двух или более человек, что позволяет Вячеславу Зинченко воспользоваться такой возможностью.

"Пока он в статусе подсудимого. Следовательно, не может быть мобилизован до приговора суда", — подчеркнул Сулима.

Адвокат подсудимого также указывает, что представленные следствием доказательства не доказывают вину 18-летнего Вячеслава Зинченко.

"В любой западной стране дело с такими доказательствами развалилось бы сразу", — подчеркнул Сулима и добавил, что нужно дождаться результатов экспертиз.

Сам подозреваемый в убийстве Фарион Вячеслав Зинченко говорит, что не убивал языковеда.

Напомним, что 19 июля на одной из улиц Львова мужчина выстрелил в голову Ирину Фарион. Языковеда доставили в больницу, где через несколько часов она умерла.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Министерстве внутренних дел рассказали о деталях убийства Фарион, в частности, когда подозреваемый прибыл во Львов и как отслеживал языковеда. По словам представителей министерства предположительный убийца Фарион приехал на поезде из Днепра во Львов за 10 дней до убийства.

Также "Комментарии" писали о том, что в Украине заключили контракты с Минобороны первые заключённые женщины.