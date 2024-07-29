Подозреваемый в убийстве Фарион может избежать тюрьмы: адвокат указал на важную деталь

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Slava Kot
Адвокат Игорь Сулима считает, что подозреваемый в убийстве украинского языковеда Ирины Фарион может избежать тюрьмы. По словам адвоката, такой вариант возможен благодаря изменениям в законодательство о мобилизации, позволяющем мобилизовать заключенных.
Подозреваемый в убийстве Фарион Вячеслав Зинченко. Фото из открытых источников
По закону о мобилизации в ряды ВСУ могут попасть даже совершившие убийство. Как объясняет адвокат подозреваемого в убийстве Фарион Игорь Сулима, не имеют права на мобилизацию осужденные, совершившие убийство двух или более человек, что позволяет Вячеславу Зинченко воспользоваться такой возможностью.
Адвокат подсудимого также указывает, что представленные следствием доказательства не доказывают вину 18-летнего Вячеслава Зинченко.
Сам подозреваемый в убийстве Фарион Вячеслав Зинченко говорит, что не убивал языковеда.
Напомним, что 19 июля на одной из улиц Львова мужчина выстрелил в голову Ирину Фарион. Языковеда доставили в больницу, где через несколько часов она умерла.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Министерстве внутренних дел рассказали о деталях убийства Фарион, в частности, когда подозреваемый прибыл во Львов и как отслеживал языковеда. По словам представителей министерства предположительный убийца Фарион приехал на поезде из Днепра во Львов за 10 дней до убийства.
Также "Комментарии" писали о том, что в Украине заключили контракты с Минобороны первые заключённые женщины.
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