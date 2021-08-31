Отрубил кисти рук: в Луганской области маньяк жестоко раправляется с жертвами

В Луганской области разыскивают маньяка, который совершил по меньшей мере два жестоких убийства. Об этом сообщает издание Апостроф.

В Луганской области злоумышленник отрубил своей жертве кисти рук. Фото из открытых источников

Как стало известно, вчера, 30 августа, в городе Старобельск местный житель выносил мусор и обнаружил в роще на квартале Ватутина две ампутированные кисти рук. Также рядом с ними лежал окровавленный пакет. О своей находке он сообщил в правоохранительные органы. Сообщается, что ампутированные части человеческого тела принадлежали мужчине 1986 года рождения.

В тот же день, в квартире на квартале Ватутина было выявлено бездыханное тело местной жительници 1947 года рождения. В совершении обоих преступлений подозревается мужчина 1986 года рождения, который является племянником погибшей.

Соседи пострадавшей сообщили, что накануне слышали шум, который доносится из её квартиры. На данный момент стражи порядка разыскивают подозреваемого.

Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что в Полтавской области мужчина многократно насиловал малолетнего и снимал это на видео. Стражи порядка провели в доме у подозреваемого обыски в ходе, которых изъяли компьютер, планшет и телефон. Во время предварительного осмотра изъятой техники стражами порядка было выявлено более полу тысячи файлов детской порнографии. Подробно об этом читайте в нашем материале.

Также портал "Комментарии" информировал о том, что в одном из городов Днепропетровской области мужчина совершил изнасилование малолетнего. Инцидент произошел посреди улицы. Злоумышленник, угрожая подростку физической расправой, склонил его к половому акту. О преступлении правоохранителям рассказал отец пострадавшего. Подробнее об этом читайте в нашей статье.

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