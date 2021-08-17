"Обещал научить боевым искусствам": в Запорожье пенсионера подозревают в разращении ребёнка

В Запорожье пенсионер заманил к себе домой малолетнего, а затем издевался над ним. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры в Запорожской области.

В Запорожье пенсионера подозревают в развращении 11-летнего мальчика. Фото: из открытых источников

Согласно данным следствия, 67-летниый житель города Запорожье под предлогом обучения боевым искусствам, пригласил к себе домой 11-летнего мальчика. Пострадавший согласился. Находясь дома у себя дома, злоумышленник совершил распутные действия в отношении малолетнего.

Об инциденте узнали сотрудники полиции. Им удалось задержать подозреваемого в преступлении. На данный момент проводится досудебное расследование. Нарушителю избрали меру пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что в Запорожской области в детском лагере вожатый фотографировал половые органы ребенка на телефон. Сообщается, что инцидент произошел в курортном городе Бердянск. В правоохранительные органы обратилась женщина, которая рассказала о том, что в детском лагере 18-летний вожатый совершал развратные действия в отношении её дочери. Правоохранители задержали подозреваемого. Подробно об этом читайте в нашем материале.

Также портал "Комментарии" информировал о том, что в Луганской области мужчина затащил к себе в квартиру ребёнка, которого увидел в подъезде. Находясь дома, злоумышленник изнасиловал маленькую девочку, а затем приказал возвращаться домой и никому не рассказывать о случившемся. Сотрудники полиции задержали 48-летнего подозреваемого. Теперь ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет. Подробнее об этом читайте в нашей статье.









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