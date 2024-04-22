На Волыни арестовали девушку, подозреваемую в торговле несовершеннолетними для секс-рабства

23-летнюю девушку из Волыни заключили под стражу с подозрением о торговле людьми. По предварительным данным, подозреваемая перенаправляла за границу несовершеннолетних украинских девушек для сексуального рабства. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на заявление пресс-службы Волынской областной прокуратуры.



Задержание подозреваемой в торговле людьми. Фото: Волынская прокуратура

По данным следствия Владимирской прокуратуры Волынской области, 23-летняя девушка из города Киверцы через социальную сеть Instagram предлагала несовершеннолетним девушкам отдых за границей. Однако при приезде в другую страну у девушек забирали паспорт и заставляли оказывать сексуальные услуги.

В частности, местная прокуратура указывает, что у девушки был сообщник в Италии, а в декабре 2023 года на такую "поездку" подозреваемая уговорила несовершеннолетнюю 17-летнюю волынянку.

Злоумышленницу задержали правоохранители при попытке пересечения в международном пункте пропуска "Устилуг-Зосин" 13 апреля 2024 года. Оказалось, что подозреваемая имела цель вывезти из Украины 14-летнюю девочку, вероятно, для предоставления сексуальных услуг.

"23-летней жительнице города Киверцы Луцкого района сообщено о подозрении в торговле людьми, совершенном по предварительному сговору группой лиц", — говорится в заявлении прокуратуры Волынской области.

По статьям Уголовного кодекса Украины, по которым проходит женщина, в случае доказательства ее вины, ей грозит до 15 лет тюрьмы. Суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей, а личность сообщника из Италии устанавливает следствие.

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