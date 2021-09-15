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Главная Новости Общество Криминал На Ровенщине мужчина изнасиловал малолетнюю в общественном месте
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На Ровенщине мужчина изнасиловал малолетнюю в общественном месте

Об изнасиловании полиции рассказала мать потерпевшей

сегодня, 17:13
Автор:

Денис Подставной

В Ровенском районе мужчину подозревают в изнасиловании малолетней. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Ровенской области. 

На Ровенщине мужчина изнасиловал малолетнюю в общественном месте

Изнасилование малолетней в Ровенской области. Фото из открытых источников.

Как стало известно, инцидент произошел 12 сентября в одном из развлекательных комплексов района. Сообщается, что местный житель вступил в половой контакт с 13-летней девушкой. 

О случившемся стало известно от матери потерпевшей. Она обратилась за помощью в правоохранительные органы. Мужчине было предъявлено подозрение в совершении уголовного преступления. 

На данный момент стражи порядка проводят досудебное расследование. Подозреваемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок до пятнадцати лет. 

Напомним, ранее "Комментарии" сообщали о том, что в Кривом Роге неизвестный изнасиловал женщину посреди улицы. О произошедшем пострадавшая рассказала в полиции. По её словам преступление совершил малознакомый ей житель Криворожского района. Стражи порядка установили личность и место жительства подозреваемого. Мужчина утверждает, что не причастен к преступлению и, что в это время находился дома. Свидетели инцидента рассказывают, что видели как потерпевшая бежала по улице без одежды. Подробно об этом читайте в нашем материале. 

Также  "Комментарии" информировали о том, что во Львове мужчина изнасиловал своего приятеля. Злоумышленник заманил свою жертву к себе домой, а затем надругался. В полиции узнали о преступлении. Спустя некоторое время подозреваемый сам признался в содеянном. Он готов сотрудничать со следствием и явиться в полицию в сопровождении адвоката. 


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Источник: https://pro.gov.ua/zhytelya-rivnenskogo-rayonu-pidozryuyut-u-zgvaltuvanni-malolitnoyi-divchyny
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