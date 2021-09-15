На Ровенщине мужчина изнасиловал малолетнюю в общественном месте

В Ровенском районе мужчину подозревают в изнасиловании малолетней. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Ровенской области.

Изнасилование малолетней в Ровенской области. Фото из открытых источников.

Как стало известно, инцидент произошел 12 сентября в одном из развлекательных комплексов района. Сообщается, что местный житель вступил в половой контакт с 13-летней девушкой.

О случившемся стало известно от матери потерпевшей. Она обратилась за помощью в правоохранительные органы. Мужчине было предъявлено подозрение в совершении уголовного преступления.

На данный момент стражи порядка проводят досудебное расследование. Подозреваемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок до пятнадцати лет.

Напомним, ранее "Комментарии" сообщали о том, что в Кривом Роге неизвестный изнасиловал женщину посреди улицы. О произошедшем пострадавшая рассказала в полиции. По её словам преступление совершил малознакомый ей житель Криворожского района. Стражи порядка установили личность и место жительства подозреваемого. Мужчина утверждает, что не причастен к преступлению и, что в это время находился дома. Свидетели инцидента рассказывают, что видели как потерпевшая бежала по улице без одежды. Подробно об этом читайте в нашем материале.

Также "Комментарии" информировали о том, что во Львове мужчина изнасиловал своего приятеля. Злоумышленник заманил свою жертву к себе домой, а затем надругался. В полиции узнали о преступлении. Спустя некоторое время подозреваемый сам признался в содеянном. Он готов сотрудничать со следствием и явиться в полицию в сопровождении адвоката.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!