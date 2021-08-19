На Николаевщине задержали руководителя экоинспекции: в чем его подозревают

В Николаеве снова задержания чиновников. Прокуроры Николаевской областной прокуратуры раскрыли преступление должностного лица, который занимался вопросами экологии в области. Об этом сообщают в пресс-службе Офиса Генерального прокурора.



Руководителя Гоэкоинспекции в Николаеве задержали, фото прокуратуры Николаева

При получении долларов США правоохранители задержали жителя Николаева, который занимает должность исполняющего обязанности начальника управления Государственной экологической инспекции Юго-Западного округа.

Также известно, что сообщником чиновника был основатель одной из местных общественных организаций (ОО). Следователи выяснили, что инспекторы Госэкоинспекции выявили нарушения природно-охранного законодательства на автозаправочных станциях (АЗС). Тогда у временно исполняющего обязанности появился план как получить от правонарушения собственную выгоду. Мужчина вместе с основателем ОО пообещали директору АЗС не выписывать штраф, если тот выплатит им 5 тысяч долларов США.



Известно, что часть вознаграждения руководитель АЗС передал подозреваемым раньше. Остальную часть в размере 4 тысяч долларов он должен был передать 18 августа в Одессе.

Во время передачи этой суммы подозреваемых и задержали правоохранители в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Обоим задержанным будет объявлено подозрение в получении неправомерной выгоды (часть 3 статьи 368 Уголовного кодекса Украины).

Следственный судья будет избирать меры пресечения подозреваемым. Досудебное расследование в производстве проводят следователи Государственного бюро расследований в Николаеве.

Как сообщал портал "Комментарии", заключением или огромным штрафом будут наказывать за "черную" добычу полезных ископаемых в Украине. Также мы писали о разоблачении Национальным антикоррупционным бюро чиновников Николаевского городского совета, которые в сговоре с руководителями частных фирм присвоили 27 миллионов гривен при реконструкции площади в центре города.



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