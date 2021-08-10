НАБУ разоблачило хищение 27 миллионов гривен: кого подозревают

Задержание подозреваемых в хищении бюджетных денег, фото НАБУ

Масштабный проект реконструкции Соборной площади в Николаеве не оставил равнодушными тех, кто хотел получить собственную выгоду. Детективы НАБУ вместе с прокурорами Специализированной антикоррупционной прокуратуры 10 августа провели задержания подозреваемых в растрате 26, 8 миллиона гривен. Об этом сообщают в пресс-службе НАБУ.

Известно, что тендер на реконструкцию площади был проведен в 2019 году. По данным следствия, между заместителем мэра города, первым заместителем одного из департаментов городского совета и шестью руководителями частных фирм был зговор. В тендере победила одна из компаний и выполнила работы. Однако во время экспертизы было установлено, что стоимость работ на площади завышена в несколько раз. Разница между реальной ценой работ по реконструкции и суммой, которую перечислили подрядчику из бюджета, составляет 26, 8 миллиона гривен.

Детективы считают подозреваемыми восемь человек: заместителя мэра Николаева, первого заместителя директора департамента Николаевского горсовета и руководителей шести частных компаний. Известно, что среди владельцев компаний, принимавших участие в тендере, действующий депутат Одесского городского совета.

Итак, 10 августа, в порядке статьи 208 УПК Украины задержали заместителя директора департамента и двух директоров компаний. Заместителя мэра Николаева остановили на украинском-венгерской границе в пункте пропуска "Лужники — Берегшурань".

Четырем задержанным будет объявлено о подозрении, другие подозреваемые уже получили сообщение от детективов о том, что их подозревают в хищении имущества по части 5 статьи 191 УК Украины.

Также на допросы будут вызывать и мэра Николаева Александра Сенкевича, ему уже прислали повестку.

Досудебное расследование продолжается, детективы устанавливают все обстоятельства хищения имущества.

Как писал портал "Комментарии", НАБУ вручило подозрение Чаусу.



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