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Главная Новости Общество Криминал НАБУ разоблачило хищение 27 миллионов гривен: кого подозревают
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НАБУ разоблачило хищение 27 миллионов гривен: кого подозревают

Сейчас по делу о растрате миллионов подозревают восемь должностных лиц

сегодня, 20:10
Автор:

Козлова Альбіна

НАБУ разоблачило хищение 27 миллионов гривен: кого подозревают

Задержание подозреваемых в хищении бюджетных денег, фото НАБУ

Масштабный проект реконструкции Соборной площади в Николаеве не оставил равнодушными тех, кто хотел получить собственную выгоду. Детективы НАБУ вместе с прокурорами Специализированной антикоррупционной прокуратуры 10 августа провели задержания подозреваемых в растрате 26, 8 миллиона гривен. Об этом сообщают в пресс-службе НАБУ.
Известно, что тендер на реконструкцию площади был проведен в 2019 году. По данным следствия, между заместителем мэра города, первым заместителем одного из департаментов городского совета и шестью руководителями частных фирм был зговор. В тендере победила одна из компаний и выполнила работы. Однако во время экспертизы было установлено, что стоимость работ на площади завышена в несколько раз. Разница между реальной ценой работ по реконструкции и суммой, которую перечислили подрядчику из бюджета, составляет 26, 8 миллиона гривен.
НАБУ разоблачило хищение 27 миллионов гривен: кого подозревают - фото 2
НАБУ разоблачило хищение 27 миллионов гривен: кого подозревают - фото 3
НАБУ разоблачило хищение 27 миллионов гривен: кого подозревают - фото 4
Детективы считают подозреваемыми восемь человек: заместителя мэра Николаева, первого заместителя директора департамента Николаевского горсовета и руководителей шести частных компаний. Известно, что среди владельцев компаний, принимавших участие в тендере, действующий депутат Одесского городского совета.

Итак, 10 августа, в порядке статьи 208 УПК Украины задержали заместителя директора департамента  и двух директоров компаний. Заместителя мэра Николаева остановили на украинском-венгерской границе в пункте пропуска "Лужники — Берегшурань".
Четырем задержанным будет объявлено о подозрении, другие подозреваемые уже получили сообщение от детективов о том, что их подозревают в хищении имущества по части 5 статьи 191 УК Украины.
Также на допросы будут вызывать и мэра Николаева Александра Сенкевича, ему уже прислали повестку.
Досудебное расследование продолжается, детективы устанавливают все обстоятельства хищения имущества.

Как писал портал "Комментарии", НАБУ вручило подозрение Чаусу.


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Источник: https://nabu.gov.ua/novyny/posadovciv-mykolayivskoyi-miskrady-vykryly-na-rozkradanni-27-mln-grn
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