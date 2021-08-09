Заключение или огромный штраф: как будут наказывать за "черную" добычу полезных ископаемых в Украине

Нормативный акт "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усиления ответственности за незаконную добычу полезных ископаемых" № 1685-ИХ вступил в силу. Об этом сообщают в пресс-службе Офиса президента.



Закон, который приняла Верховная Рада 15 июля 2021, 6 августа подписал президент.



Регулятивного акта давно ждут общественные активисты, экологи и правоохранительные органы, ведь случаев "черной" добычи полезных ископаемых в стране немало. Почти в каждой области проводятся такие незаконные добычи. Чаще всего это песок, гравий, а также янтарь, золото, андезит и другие ископаемые.

Незаконная добыча ископаемых, фото Нацполиции

Ранее секретарь СНБО Алексей Данилов сообщал, что под особый контроль государства взято 137 видов полезных ископаемых. В связи с этим изменят процедуры для выдачи лицензий на их добычу.

Кроме того, что "черные" добытчики не платят налоги, они еще и наносят вред окружающей среде. К примеру, песчаные карьеры, образовавшиеся от такой добычи, могут вызывать оползни и разрушения дорог и полей, образование провалов в земле и тому подобное.

Теперь компании, которые будут вести добычу ископаемых, должны получить разрешение на пользование недрами. Если раньше ответственность за такой вид правонарушения мало кого пугала, то новый закон значительно ее усиливает. Закон причислил незаконную добычу к уголовным преступлениям.

В Административном и Уголовном кодексах внесены изменения в статью 47 и 240 соответственно. Административная ответственность будет наступать за самовольное пользование недрами, совершение сделок, в прямой или скрытой форме нарушающих право собственности на недра. За это нарушители заплатят от 1700 до 3400 гривен. Если нарушат статью 47 КоАП должностные лица, то оплатят штраф в размере от 3400 до 8500 гривен. За заключение таких сделок будут наказывать штрафами в размере от 1700 до 3400 гривен для граждан и от 3400 до 8500 гривен для должностных лиц.

А вот за нарушение статьи 240 УК предусмотрен больший штраф в размере от 8500 до 13 600 гривен или тюремное заключение на срок до двух лет. Также будет изменяться размер штрафа в зависимости от стоимости ископаемых, которые успели добыть незаконным путем.



Нарушителей закона могут посадить за решетку или ограничить их свободу на срок до трех лет либо взыскать с них штраф в размере от 51 тысячи до 82 тысяч гривен, если будет установлено, что цена добытых ископаемых превышает в 100 и более раз необлагаемый минимум доходов граждан. Такое же наказание предусмотрено за незаконную добычу полезных ископаемых общегосударственного значения.

Добыча ископаемых организованной группой или в опасный способ, повлекшая за собой гибель людей или с тяжкими последствиями, будет наказываться тюремным заключением на срок от пяти до восьми лет.

Как писал портал "Комментарии", СНБО ввел санкции против компаний, которые занимаются недропользованием



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