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Главная Новости Общество Криминал На Львовщине нелегалы маскировались под футбольных фанатов
commentss НОВОСТИ Все новости

На Львовщине нелегалы маскировались под футбольных фанатов

Приют нелегалам обеспечивал бывший сотрудник органов внутренних дел

сегодня, 14:02
Автор:

Лилия Боровая

На Львовщине нелегалы маскировались под футбольных фанатов

Нелегальные мигранты, фото: пресс-служба СБУ

Во Львовской области бывший работник ОВД создал схему нелегальной миграции граждан в страны Евросоюза через Украину. Об этом сообщает пресс-служба Службы безопасности Украины.

В ходе совместной операции СБУ и сотрудников Государственной миграционной службы удалось задержать 24 бразильца, которые скрывались в частной гостинице предпринимателя под видом футбольных фанатов.

Теперь нелегалам придется вернуться в Бразилию, и дать показания относительно того, как вышли на этот противозаконный миграционный канал. Также проверяется возможность участия задержанных лиц в совершении ранее преступлений в Украине или других государствах, через которые мигрировали псевдо-болельщики.

Устанавливаются детали действия противозаконного канала транзита и пребывания на территории Украины нелегалов, а также ведутся поиски связных, которые работают за рубежом на обеспечение системы противоправной миграции клиентами.

Напомним, что отныне процесс проверки COVID-сертификатов на государственной границе Украины автоматизирован, посредством установки в пунктах пропуска специальных цифровых фильтров "SafeBorder". Они позволяют, благодаря считыванию QR-кода сертификата о прохождении вакцинации от коронавируса, проверять документ на предмет принадлежности предъявителю и срока действия.

Ранее "Комментарии" сообщали, что в Александрии будут судить топ-менеджера АЗС, который занимался нелегальными раскопками, во время  которых находил раритетное оружие и боеприпасы. Находки "черный археолог" продавал через знакомых представителей криминалитета, и даже пытался "проворачивать" международные сделки по продаже оружия с многолетней историей.


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Источник: https://ssu.gov.ua/novyny/kontrrozvidka-sbu-blokuvala-kanal-nelehalnoho-perepravlennia-inozemtsiv-do-krain-yes
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