На Львовщине нелегалы маскировались под футбольных фанатов

Нелегальные мигранты, фото: пресс-служба СБУ

Во Львовской области бывший работник ОВД создал схему нелегальной миграции граждан в страны Евросоюза через Украину. Об этом сообщает пресс-служба Службы безопасности Украины.

В ходе совместной операции СБУ и сотрудников Государственной миграционной службы удалось задержать 24 бразильца, которые скрывались в частной гостинице предпринимателя под видом футбольных фанатов.

Теперь нелегалам придется вернуться в Бразилию, и дать показания относительно того, как вышли на этот противозаконный миграционный канал. Также проверяется возможность участия задержанных лиц в совершении ранее преступлений в Украине или других государствах, через которые мигрировали псевдо-болельщики.

Устанавливаются детали действия противозаконного канала транзита и пребывания на территории Украины нелегалов, а также ведутся поиски связных, которые работают за рубежом на обеспечение системы противоправной миграции клиентами.

Напомним, что отныне процесс проверки COVID-сертификатов на государственной границе Украины автоматизирован, посредством установки в пунктах пропуска специальных цифровых фильтров "SafeBorder". Они позволяют, благодаря считыванию QR-кода сертификата о прохождении вакцинации от коронавируса, проверять документ на предмет принадлежности предъявителю и срока действия.

Ранее "Комментарии" сообщали, что в Александрии будут судить топ-менеджера АЗС, который занимался нелегальными раскопками, во время которых находил раритетное оружие и боеприпасы. Находки "черный археолог" продавал через знакомых представителей криминалитета, и даже пытался "проворачивать" международные сделки по продаже оружия с многолетней историей.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!