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На Львовщине будут судить двух работников ТЦК, которые пытали и удерживали мужчин в военкомате

Работников ТЦК, которые избивали, пытали и незаконно удерживали военнообязанных мужчин, будут судить.

сегодня, 14:52
Автор:
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Slava Kot
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Офис Генпрокурора и ГБР сообщили, что будут судить двух работников Самборского ТЦК, которые, вероятно, избивали и незаконно удерживали четырех мужчин в военкомате. Одному из них инкриминируют незаконное лишение свободы человека и пытки, а другому – бездействие военной власти.

На Львовщине будут судить двух работников ТЦК, которые пытали и удерживали мужчин в военкомате

Во Львовской области будут судить работников ТЦК. Фото из открытых источников

Пограничники в сентябре 2023 года задержали военнообязанных мужчин за попытку незаконного пересечения границы с Польшей. Задержанные были доставлены в ТЦК, чтобы поставить их на военный учет. По сообщению Офиса Генпрокурора потенциальный побег военнообязанных вызвал агрессию со стороны работников ТЦК.

"Следствие установило, что обвиняемые в сентябре 2023 года несколько дней незаконно удерживали четырех военнообязанных, которых пытались заставить пройти ВЛК и мобилизоваться в ВСУ. Они закрыли мужчин в комнате, угрожали, запугивали и избивали", — отмечают в Офисе Генпрокурор.

В ГБР добавляют, что одного потерпевшего продержали два дня в военкомате, еще двух граждан неделю, а четвертого задержанного держали в помещении ТЦК 10 дней.

В настоящее время обвиняемые находятся под домашним арестом до результата решения суда.

Напомним, что по ст. 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления пока его вина не будет доказана в суде.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что ГБР провело досудебное расследование инцидента избиения в военкомате в Тернопольской области, по которому будут судить работников ТЦК.

Также "Комментарии" писали, что в ТЦК назвали категорию граждан, которых точно не мобилизуют.



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