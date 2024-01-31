Мужчина отрезал голову отцу, а затем показывал ее на Youtube

В США полиция схватила 33-летнего мужчину в Пенсильвании, который отрезал голову своему отцу, а затем транслировал ее в сети. Впоследствии платформа Youtube удалила ужасающее видео. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание NY Post.



Мужчина на видео, в котором рассказал об убийстве. Фото из открытых источников

Полиция получила звонок, в котором говорилось об обезглавленном отце. Когда же патруль приехал на место вызова, офицеры нашли останки мужчины в ванной комнате. Впоследствии полицейским удалось задержать подозреваемого в двух часах езды от дома жертвы. Считается, что это младший сын убитого.

В опубликованном 14-минутном видео мужчина продемонстрировал голову в окровавленном полиэтиленовом пакете и заявил, что она принадлежит "федеральному служащему со стажем работы более 20 лет и моему отцу" и добавил, что "теперь он будет вечность в аду как предатель своей страны".

Далее мужчина начал высказывать конспирологические теории против правительства в соответствии с теориями заговора QAnon. Он заявил, что является командиром американской сети вооруженных формирований, выступающей против мигрантов, администрации Байдена, сообщества LBGTQ, Black Lives Matter и призвал к убийству агентов ФБР, маршалов США, федеральных судей, офицеров пограничной службы и других "за измену своей стране".

QAnon – это движение, объединяющее сторонников распространенной в США конспирологической теории, согласно которой Дональд Трамп собирается разоблачить схему сексуальной эксплуатации маленьких детей, к которой причастны лидеры Демократической партии, поклоняющиеся Сатане, а также многие другие американские знаменитости. Впоследствии к этому движению стали прилагаться и другие конспирологические теории.

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