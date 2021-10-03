Лежала без сознания в гараже: в Киевской области мужчина изнасиловал несовершеннолетнюю

Изнасилование несовершеннолетней. Фото: полиция Киевской области

В Киевской области мужчина совершил изнасилование несовершеннолетней. Об этом сообщает издание ТСН.

Как стало известно, инцидент произошел в поселке Петропавловская Борщаговка. Сообщается, что 17-летняя девушка поехала на рынок, который расположен в посёлке. Там она работала, раздавая листовки. В какой-то момент несовершеннолетняя зашла в один из МАФов, где двое мужчин предложили ей выпить вина. После употребления спиртных напитков девушке стало плохо и один из мужчин отвел её к гаражному кооперативу, где положил отдыхать.

Вечером, мать девушки, заметив, что она не возвращается домой, вызвала правоохранителей. В ходе проведения ряда оперативно-разыскных мероприятий полицейским удалось установить местонахождение пропавшей. Также они выяснили, что 48-летний уроженец Луганской области, который находился вместе с несовершеннолетней в гаражном кооперативе, воспользовался бессознательным состоянием девушки и вступил с ней в половую связь.



Стражи порядка задержали злоумышленника. Открыто уголовное производство. Теперь мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет.

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