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В Одессе злоумышленник изнасиловал женщину на глазах у своего друга инвалида

Хозяин дома попытался защитить пострадавшую, но не смог помешать

сегодня, 12:51
Автор:

Денис Подставной

В Одессе злоумышленник изнасиловал женщину. Об этом сообщает пресс-служба ГУНП в Одесской области. 

В Одессе злоумышленник изнасиловал женщину на глазах у своего друга инвалида

Изнасилование в Одессе. Фото из открытых источников

Как стало известно, женщина несколько лет опекала своего соседа, который передвигается на инвалидной коляске. В день происшествия она, как всегда, пришла к нему домой.

Неожиданно на женщину набросился 24-летний товарищ хозяина дома. Он находился в состоянии алкогольного опьянения. Злоумышленник схватил свою жертву за горло и изнасиловал. Хозяин дома попытался защитить пострадавшую, однако не смог помешать. 

После того как женщина смогла освободиться, она выбежала на улицу и стала звать на помощь. Её крики услышали прохожие, которые и сообщили об инциденте в правоохранительные органы. 

Стражам порядка удалось задержать правонарушителя в сквере неподалёку от места преступления. На данный момент ему предъявили подозрение. 

Теперь мужчине грозит наказание в виде лишения свободы до пяти лет. 

Напомним, ранее "Комментарии" информировали о том, что в Днепропетровской области пожилой мужчина заманивал к себе соседских детей. Злоумышленник показывал им свои половые органы и касался ими к детям. О случившемся узнала мать потерпевших и сообщила об этом в правоохранительные органы. Полицейские задержали подозреваемого. 

Также сайт "Комментарии" сообщал о том, что в Одессе посреди улицы мужчина развращал несовершеннолетнюю девушку. Он совершал непристойные действия на её глазах и склонял к половой связи. Пострадавшая убежала домой и рассказала матери о произошедшем. Подозреваемый был задержан полицейскими на месте преступления. Мужчине сообщили о подозрении. 


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Источник: https://od.npu.gov.ua/news/zvichajni-novini/v-odesi-policzejski-zatrimali-24-richnogo-cholovika-za-pidozroyu-u-z-valtuvanni-misczevoji-zhitelki-2909/?fbclid=IwAR0cYjtuAYVaiNv-X3HK3aNdM-3fc6sEUKNmi10IDCLSviJJcZBFEyPa_RU
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