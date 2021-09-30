В Одессе злоумышленник изнасиловал женщину на глазах у своего друга инвалида

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Денис Подставной
В Одессе злоумышленник изнасиловал женщину. Об этом сообщает пресс-служба ГУНП в Одесской области.
Изнасилование в Одессе. Фото из открытых источников
Как стало известно, женщина несколько лет опекала своего соседа, который передвигается на инвалидной коляске. В день происшествия она, как всегда, пришла к нему домой.
Неожиданно на женщину набросился 24-летний товарищ хозяина дома. Он находился в состоянии алкогольного опьянения. Злоумышленник схватил свою жертву за горло и изнасиловал. Хозяин дома попытался защитить пострадавшую, однако не смог помешать.
После того как женщина смогла освободиться, она выбежала на улицу и стала звать на помощь. Её крики услышали прохожие, которые и сообщили об инциденте в правоохранительные органы.
Стражам порядка удалось задержать правонарушителя в сквере неподалёку от места преступления. На данный момент ему предъявили подозрение.
Теперь мужчине грозит наказание в виде лишения свободы до пяти лет.
Напомним, ранее "Комментарии" информировали о том, что в Днепропетровской области пожилой мужчина заманивал к себе соседских детей. Злоумышленник показывал им свои половые органы и касался ими к детям. О случившемся узнала мать потерпевших и сообщила об этом в правоохранительные органы. Полицейские задержали подозреваемого.Также сайт "Комментарии" сообщал о том, что в Одессе посреди улицы мужчина развращал несовершеннолетнюю девушку. Он совершал непристойные действия на её глазах и склонял к половой связи. Пострадавшая убежала домой и рассказала матери о произошедшем. Подозреваемый был задержан полицейскими на месте преступления. Мужчине сообщили о подозрении.
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