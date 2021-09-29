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Заманивал к себе домой: под Днепром задержали пожилого мужчину за развращение малолетних

О произошедшем пострадавшие рассказали матери

сегодня, 17:20
Автор:

Денис Подставной

В Днепропетровской области мужчина развращал малолетних. Об этом сообщает издание ТСН. 

Заманивал к себе домой: под Днепром задержали пожилого мужчину за развращение малолетних

В Днепропетровской области мужчина развращал школьниц. Фото: pixabay.com

Как стало известно, инцидент произошел в посёлке Соленое. В правоохранительные органы обратилась 26-летняя местная жительница, которая рассказала о том, что 62-летний мужчина развращал её двух дочерей 9 и 11 лет. 

По её словам, злоумышленник регулярно приглашал малолетних к себе домой, показывал им свои половые органы и касался ими к детям. Об этом ей рассказали сами дочери. 

Стражи порядка задержали правонарушителя. На данный момент решается вопрос об избрании ему меры пресечения. 

Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что в Одессе мужчина посреди улицы развращал школьницу. Мужчина совершил непристойные действия на глазах 14-летней девушки, а также склонял её к половой связи. Пострадавшая убежала домой и рассказала о произошедшем своей матери. Полицейские задержали подозреваемого на месте преступления. Теперь ему грозит наказание в виде лишения свободы. Подробно об этом читайте в нашем материале. 

Также портал "Комментарии" информировал о том, что в США автомобиль с людьми внутри сорвался в 120-метровую пропасть. Во время поездки девушки, которые находились в салоне легковушки поняли, что заехали не туда и решили развернуться. Одна из них вышла из машины, чтобы координировать действия. Водитель не справилась с управлением и сорвалась в пропасть. В результате падения, девушка вылетела через лобовое стекло и получила серьезные травмы. Потерпевшая была доставлена в медицинское учреждение. В Сети появились фотографии с места инцидента. Подробнее об этом читайте в нашей статье. 





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Источник: https://tsn.ua/ru/ukrayina/kasalsya-i-pokazyval-polovye-organy-pod-dneprom-62-letniy-muzhchina-razvraschal-sosedskih-devochek-1877449.html
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