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В Одессе мужчина посреди улицы развращал школьницу (ФОТО)

Злоумышленник склонял несовершеннолетнюю к половой связи

сегодня, 12:36
Автор:

Денис Подставной

В Одессе мужчина развращал несовершеннолетнюю. Об этом сообщает пресс-служба ГУНП в Одесской области. 

В Одессе мужчина посреди улицы развращал школьницу (ФОТО)

В Одессе мужчина развращал 14-летнюю девушку. Фото: ГУНП.

Инцидент произошел в Малиновском районе города Одесса. Преступник совершил непристойные действия на глазах 14-летней девушки. Кроме того, он склонял её к половой связи. Пострадавшая убежала домой и рассказала о случившемся матери. 

Об инциденте стало известно сотрудникам правоохранительных органов. Подозреваемый был задержан на месте преступления. Правонарушителем оказался 40-летний местный житель. 

На данный момент мужчине сообщили о подозрении в совершении преступления. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения. За развращение несовершеннолетней злоумышленнику грозит наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет. 

В Одессе мужчина посреди улицы развращал школьницу (ФОТО) - фото 2

Фото: ГУНП.

Ранее "Комментарии" информировали о том, что в Беларуси вспыхнул пожар на территории нефтезаводапри запуске установки замедленного коксования на территории завода произошел выход дизельного топлива с последующим его загоранием. Сотрудники пожарной службы прибыли на место происшествия. Им удалось локализовать, а затем и полностью ликвидировать возгорание. С пламенем боролись более полусотни пожарных. 

Также "Комментарии" сообщали о том, что в России пешеходный мост упал на движущиеся по автодороге автомобили. Конструкция рухнула на два транспортных средства. По предварительным данным, происшествие случилось из-за того, что водитель грузовика задел мост своим кузовом. В результате инцидента пострадали два человека. Они получили серьезные травмы и скончались на месте. Правоохранители устанавливают все обстоятельства события. 



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Источник: https://od.npu.gov.ua/news/zvichajni-novini/odeski-policzejski-zatrimali-40-richnogo-cholovika-za-rozbeshhennya-nepovnolitnoji-2809/
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