В Одессе мужчина посреди улицы развращал школьницу (ФОТО)

В Одессе мужчина развращал несовершеннолетнюю. Об этом сообщает пресс-служба ГУНП в Одесской области.

В Одессе мужчина развращал 14-летнюю девушку. Фото: ГУНП.

Инцидент произошел в Малиновском районе города Одесса. Преступник совершил непристойные действия на глазах 14-летней девушки. Кроме того, он склонял её к половой связи. Пострадавшая убежала домой и рассказала о случившемся матери.

Об инциденте стало известно сотрудникам правоохранительных органов. Подозреваемый был задержан на месте преступления. Правонарушителем оказался 40-летний местный житель.

На данный момент мужчине сообщили о подозрении в совершении преступления. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения. За развращение несовершеннолетней злоумышленнику грозит наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

Фото: ГУНП.

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