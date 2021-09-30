В Херсоне мужчина проломил голову ребёнку. Об этом сообщает издание ТСН.

Мужчина проломил череп младенцу. Фото pixabay.com

Как стало известно, инцидент произошел, когда 20-летний местный житель занимался спортом. Мужчина делал растяжку у себя дома и случайно нанёс удар ребёнку, который в этот момент находился на руках у матери.

В результате происшествия младенец получил переломом теменной кости. Потерпевший был госпитализирован медиками, которые прибыли на место событий.

По словам врачей, малыш чудом выжил. В правоохранительных органах узнали об инциденте. На данный момент по данному факту проводится проверка.

Напомним, ранее "Комментарии" информировали о том, что в Москве отец десятиклассницы устроил стрельбу в школе. Вооруженный мужчина пришел в учебное заведение для того, чтобы выяснить отношения с обидчиками его дочери. Сначала злоумышленник устроил драку, а затем открыл огонь в воздух. После случившегося преступник попытался скрыться с места событий, однако его задержали стражи порядка. В результате инцидента никто не пострадал.

Также "Комментарии" информировали о том, что в американском штате Иллиноис мужчине в шею вцепилась летучая мышь. Мужчина рассказывал о том, что однажды он проснулся и заметил, что его кусает летучая мышь. После случившегося пенсионер стал испытывать частые головные боли, а также ему стало тяжело управлять своими конечностями. Спустя месяц он умер. После смерти медики отправили образцы крови погибшего для анализа и обнаружили, что тот был заражен бешенством. Таким образом американец стал первой жертвой этой болезни в штате за последние 67 лет.

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